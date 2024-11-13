Самолет до Новосибирска поврежден — что случилось

Posted 13 ноября, 04:43
Published 13 ноября, 04:43
Modified 13 ноября, 04:45
Updated 13 ноября, 04:45
Все случилось на прошлой неделе в Новокузнецке. Перевоз пассажиров осуществляла компания S7 («Сибирь»). Когда в воздушное судно погрузили багаж, то сильнейший порыв ветра забросил швартовочную сетку на крюк автомобиля, с которого грузился багаж. Тогда сетка оторвалась.
Однако этот инцидент был не критичный. Капитан самолета решил не откладывать полет. Они благополучно приземлились в Новосибирске.
Это не единственное происшествие, которое случалось у компании. У одного из лайнеров открылась багажная дверь. Тогда самолет экстренно посадили. Также борт сталкивался с чайкой, за что получил компенсацию.