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Posted 13 ноября, 04:43

Published 13 ноября, 04:43

Modified 13 ноября, 04:45

Updated 13 ноября, 04:45

Самолет благополучно долетел

Самолет до Новосибирска поврежден — что случилось

13 ноября 2024, 04:43
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Самолет благополучно долетел

Сильный ветер повредил самолет, направлявшийся в Новосибирск

Летевший до Новосибирска самолет оказался поврежден из-за ветра, передает ТГ-канал Aviaincident.

Все случилось на прошлой неделе в Новокузнецке. Перевоз пассажиров осуществляла компания S7 («Сибирь»). Когда в воздушное судно погрузили багаж, то сильнейший порыв ветра забросил швартовочную сетку на крюк автомобиля, с которого грузился багаж. Тогда сетка оторвалась.

Однако этот инцидент был не критичный. Капитан самолета решил не откладывать полет. Они благополучно приземлились в Новосибирске.

Это не единственное происшествие, которое случалось у компании. У одного из лайнеров открылась багажная дверь. Тогда самолет экстренно посадили. Также борт сталкивался с чайкой, за что получил компенсацию.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет
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