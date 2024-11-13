Самый холодный день осени наступит в Новосибирске — когда ждать

Posted 13 ноября, 02:36
Published 13 ноября, 02:36
Modified 13 ноября, 02:38
Updated 13 ноября, 02:38
По данным gismeteo утром 13 ноября похолодало до -14. Ощущается это как -18. Это самый холодный день в этом месяце. По прогнозу «Яндекс. Погоды», максимальная температура достигла -11 прошедшей ночью. Днем потеплеет до -9.
Сервис world-weather информирует о повторном похолодании в ночь с 13 на 14 ноября. В это время воздух промерзнет до -12. Однако с понедельника снова станет тепло до -1 и днем и ночью. Начнутся снегопады.
Тем временем настоящие морозы наступят лишь в декабре. Скоро столбик термометра покажет до -29. Ожидается такая погода с 4 числа.