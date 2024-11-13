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Posted 13 ноября, 02:36

Published 13 ноября, 02:36

Modified 13 ноября, 02:38

Updated 13 ноября, 02:38

Холодно стало в регионе

Самый холодный день осени наступит в Новосибирске — когда ждать

13 ноября 2024, 02:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Холодно стало в регионе

Самый холодный день осени наступил в Новосибирске 13 ноября

В Новосибирске 13 ноября стал самым холодным днем осени, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

По данным gismeteo утром 13 ноября похолодало до -14. Ощущается это как -18. Это самый холодный день в этом месяце. По прогнозу «Яндекс. Погоды», максимальная температура достигла -11 прошедшей ночью. Днем потеплеет до -9.

Сервис world-weather информирует о повторном похолодании в ночь с 13 на 14 ноября. В это время воздух промерзнет до -12. Однако с понедельника снова станет тепло до -1 и днем и ночью. Начнутся снегопады.

Тем временем настоящие морозы наступят лишь в декабре. Скоро столбик термометра покажет до -29. Ожидается такая погода с 4 числа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Мороз#Холод
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