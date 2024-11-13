Сажа сама отвалится: дедовские способы, чтобы почистить дымоход своими руками

Чистка и осмотр трубы это обязательная ежегодная процедура, которая избавляет о скопления нагара, а также предотвращает случаи пожара и отравления угарным газом. Помимо сажи, которая сужает дымовой проход, в трубе могут случайным образом оказаться ветки, листья, птичьи гнезда или даже случайно залетевший мусор. Если не проверить дымоход, то при разжигании огня дым может пойти в дом, что чревато многими последствиями. Так как же раньше чистили трубы?