Сажа сама отвалится: дедовские способы, чтобы почистить дымоход своими руками

Posted 13 ноября, 17:40
Published 13 ноября, 17:40
Modified 13 ноября, 17:40
Updated 13 ноября, 17:40
Чистка и осмотр трубы это обязательная ежегодная процедура, которая избавляет о скопления нагара, а также предотвращает случаи пожара и отравления угарным газом. Помимо сажи, которая сужает дымовой проход, в трубе могут случайным образом оказаться ветки, листья, птичьи гнезда или даже случайно залетевший мусор. Если не проверить дымоход, то при разжигании огня дым может пойти в дом, что чревато многими последствиями. Так как же раньше чистили трубы?
Трубочисты стали пользоваться спросом с тех времен, когда появилась «белая» печь, взамен распространенной «черной», дающей сажевый потолок. Петр Первый заставил людей избавиться от такого типа отопления, буквально выведя трубу на улицу. В связи с этим в России образовались целые гильдии трубочистов, которые были кем-то вроде спасателей и в основном очищали печи в многоэтажных домах. Простые же люди сами справлялись с этой обязанностью в своих избах.
Современный арсенал для наведения чистоты мало отличается от того, чем пользовались 100-200 лет назад: это по-прежнему щетки с грузом, метлы, веники и хвойные ветки. Однако есть и другие способы, которые не заставят лезть на крышу.
Чистить трубу нужно два раза в год — после отопительного сезона и перед ним, тогда не придется сталкиваться с плохой тягой, едким дымом в доме, а самое главное — загоревшейся сажей в трубе. Если такая ситуация уже возникла, придется забираться на крышу и механически исправлять проблемы. Однако можно обойтись и «малой кровью».
Можно воспользоваться специализированным химическим очистителем, который добавляется в топку вместе с дровами. При горении состав улетучивается в трубу и вступает в активное взаимодействие с сажей, разрушая ее. Таких обработок может понадобиться несколько, в зависимости от затянутости просвета.
Однако, этот способ совсем не подойдет, если труба забита полностью и нет никакой тяги. Перед использованием химии нужно проверит как дым уходит в трубу.
Этим народным рецептом часто делятся в социальных сетях, считая что он лучший из всех и давно используется в деревнях.
Для этого понадобиться шкурка картофеля, которую хозяйки обычно выбрасывают: собираем полное ведро очисток, а когда разожгли дровами печь — бросаем в топку полведра. При сгорании картофеля выделяется крахмал, который разрыхляет сажу, рассказывает автор влога stroivagon.tv:
«Однако качество сухих картофельных очистков также играет важную роль в сжигании сажи. Например, недосушенные, вяленые или в стадии разложения очистки с плесенью при сжигании выделяют много сажи и копоти. В таких случаях этот метод не только не поможет, но и увеличит ее количество. Поэтому картофельные очистки сушат летом на солнце довольно продолжительное время, а потом хранят от сырости».
Дрова из осины — не самый безопасный способ, как отмечают пользователи интернета. Поленья из этого дерева дают очень высокую температуру и способствуют возгоранию сажи, которая впоследствии вылетает из трубы. При этом не каждая печная труба может выдержать такой накал, а риск возникновения пожара увеличивается в разы.
Автор канала «Холод» рассказал еще один ленивый способ, благодаря которому сажа сама отвалиться и упадет вниз:
«Нужно разжечь печь, потом берем кастрюльку со снегом и ставим ее в топку. Будет происходить таяние снега и вода в скором времени закипит, будет образовываться пар, который уйдет в трубу. Соответственно вся сажа и зола намокнет — тяжелое упадет вниз, а легкое под давлением улетит наверх».
Еще один достаточно простой способ, который является механической чисткой, но изнутри. Для этого понадобиться обычный садовый твердый шланг, который нужно загнать в дымоход через заслонку. Этот метод подходит для тех, у кого прямая труба выхода без колен.
Помимо профилактической чистки также важно уделять внимание и тому, чем разжигается печь. Например, во времена топки по черному большое внимание уделялось древесине, которая могла дать либо сажу в большом количестве, либо легкий налет на потолке.
«Чтобы избежать сажи и копоти, тщательно выбирали вид деревьев, заготавливали и хранили дрова. На растопку использовали сухую сосну, осину или ольху. А когда дрова в печи хорошо разгорятся, добавляли поленья из ели, березы, — рассказывает ученый Александр Владимирович Галанин. — Самые жаркие дрова — березовые, а самые бездымные ольховые и ивовые. У хороших хозяев наколотые дрова под навесом сохли 2 года прежде, чем их начинали использовать. Таких дров требовалось в 2–3 раза меньше, чем сырых или недосушеных».
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