«Сбежать было несложно»: отзыв солдата о военной части, откуда дезертировали бойцы

Отдельной темой для солдата, как он отмечает, стала медицинская помощь. Чтобы попасть в лазарет, температура у больного должна быть не менее 38 градусов, а мелкие травмы вроде мозолей или боли в ногах никого не волновали, даже если человек едва мог передвигаться. Солдаты с подобными проблемами, по наблюдению нашего спикера, продолжали строевые занятия и тренировки, вне зависимости от боли или усталости. Те, кто все же попадал в лазарет, могли рассчитывать на улучшенное питание, но таких случаев, по словам источника, было немного.