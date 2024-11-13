«Сбежать было несложно»: отзыв солдата о военной части, откуда дезертировали бойцы

Posted 13 ноября, 06:50
Published 13 ноября, 06:50
Modified 13 ноября, 06:52
Updated 13 ноября, 06:52
Собственный источник Atas.Info, проходивший службу в этой части менее десяти лет назад, посчитал условия, с которыми приходилось ему сталкиваться, тяжелыми. Казарма, построенная еще в 60-х годах, давно нуждается в капитальном ремонте. Летом там, по ощущениям солдата, невыносимо душно, а зимой — холодно.
«Хуже всего было летом — невыносимая жара. В казарме все окна были заклеены, они не открывались. Только верхние створки в некоторых местах раскрывались», — рассказывает мужчина.
Система душевых кабин организована неудобно и не справляется с потоком людей: на 70 человек приходится всего две душевые кабины с ограниченным количеством горячей воды. Бойлера хватает лишь на нескольких человек, после чего оставшимся приходится мыться в ледяной воде, из-за чего военнослужащие часто болеют.
Туалеты и вовсе представляют собой неприглядное зрелище, отмеченное антисанитарией и скоплением мух.
«Еще одна проблема — это мокрые вещи. Занятия проходили постоянно, работали на износ. Одежда промокала насквозь. Второго комплекта вещей не было, а высушить их было невозможно. В сушильной комнате, также не открывались окна, не было вентиляции, в комнате стояла влага».
Питание для солдат, по воспоминаниям источника, оставляет желать лучшего. Рацион однообразен, блюда часто неприятны на вкус. Например, пельмени, которые давали ему во время прохождения службы, несколько раз в неделю, почти никто не ел из-за их плохого качества.
«Когда давали пельмени, единственное, что спасало, — это чепок, местный магазин, где можно было купить бутерброд, сок, какую-нибудь приколюшку», — делится новосибирец.
Отдельной темой для солдата, как он отмечает, стала медицинская помощь. Чтобы попасть в лазарет, температура у больного должна быть не менее 38 градусов, а мелкие травмы вроде мозолей или боли в ногах никого не волновали, даже если человек едва мог передвигаться. Солдаты с подобными проблемами, по наблюдению нашего спикера, продолжали строевые занятия и тренировки, вне зависимости от боли или усталости. Те, кто все же попадал в лазарет, могли рассчитывать на улучшенное питание, но таких случаев, по словам источника, было немного.
Из положительного собеседник отметил отношение сотрудников военной части к новобранцам. По его словам, большинство командиров были строги, но справедливы.
«В частности гвардии полковник был хорошим мужиком. Но когда кто-то его замещал, в основном майоры, то был ужас. Зачастую это агрессивные, не очень приятные люди», — констатирует мужчина.
Охране в момент прохождения службы, утверждает солдат, не уделялось достаточно внимания. Посты охраны не были обустроены так, чтобы пресекать любые попытки дезертирства. Как утверждает бывший солдат, вспоминая время службы, сбежать из части было не так уж сложно — достаточно было «перелезть через забор». Изменилось ли что-то с того времени — неизвестно.
Напомним, что утром 13 ноября стало известно о массовом побеге с территории данной военной части. Всего из казармы сбежали 10-13 человек, большую часть из которых уже задержали. На данный момент поиски сбежавших военнослужащих продолжаются, и силовики делают все возможное, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.
Отметим, что сразу после происшествия в социальных сетях начали распространяться слухи о «зэках», сбежавших на свободу, что вызвало у местных жителей панику. Однако представители властей заверили, что речь идет не о заключенных, а о солдатах, не представляющих угрозы, и что большая часть беглецов уже задержана.
Редакция Atas.Info запросила информацию о побеге людей с территории военной части, но пока ни СК, ни Прокуратура, ни МВД региона ответы на поставленные вопросы оперативно не предоставили.
Военная часть также не смогла оперативно отреагировать на запрос редакции.