Совет да Союз: как изменились свадьбы — от эпохи СССР до наших дней

Posted 13 ноября, 09:26
Published 13 ноября, 09:26
Modified 13 ноября, 09:28
Updated 13 ноября, 09:28
Современные свадьбы стали кардинально отличаться от тех, что проводились во времена Советского Союза. Мода, ритуалы, место празднования и даже роль подарков претерпели значительные изменения. Эксперт в сфере свадебного планирования Алина Гурицкая рассказывает, что перемены затронули буквально каждый аспект, начиная от нарядов и заканчивая выбором развлекательной программы. Попробуем разобраться, что именно изменилось за последние десятилетия.
Современная невеста может выбрать наряд в любом стиле, от традиционного белого платья до тематических, цветных вариантов, вплоть до вечерних платьев и даже нарядов в стиле фэнтези. В СССР невесты не могли позволить себе такой обширный выбор, некоторые не могли подумать даже о классическом белом платье.
На заре Советского Союза было принято отказываться от всех буржуазных изысков, поэтому невест того времени можно было видеть в самых разных одеяниях. Особенной популярностью пользовались красные платья.
Со временем мода на белое вернулась. Правд, достать белое платье было непросто. Магазины предлагали типовые модели по недоступной цене. Так, большинство невест шили платья самостоятельно — в качестве материалов нередко использовали тюль и даже парашютный шелк, который остался после военных времен.
«Если раньше невесты хотели выделиться своим нарядом вопреки малым бюджетам, то сейчас мы наблюдаем совсем другие тенденции, — говорит организатор Алина Гурицкая. — Девушки все чаще стараются отдать предпочтение комфорту — у нас уже почти не считается чем-то странным, если девушка будет в брючном костюме или вообще наденет все пестрое просто потому, что ей так захотелось. Свадьбы в целом становятся все более демократичными».
Костюм жениха, по словам эксперта, тоже мог быть проблемой. Если сейчас свадебный костюм — это вопрос вкуса и стиля, то в СССР найти подходящий вариант было целой удачей. Нередко женихи появлялись на свадьбе в единственном пиджаке, который был «на выход».
С выбором площадки для торжества в СССР также было проблематично. Во-первых, зачастую свадебный день был спланирован сразу в нескольких местах — обязательно надо было зарегистрироваться в ЗАГСе, погулять по городу, а уже потом переместиться туда, где будет проходить банкет.
«Сейчас между официальной регистрацией брака и самим торжеством может быть и вовсе промежуток в один год. Так что день свадьбы сейчас зачастую принято проводить на одной конкретной площадке, при чем на ней могут проходить и сборы молодоженов, и фотосессия, и выездная регистрация, и сам банкет», — отмечает организатор.
В СССР свадебное застолье часто организовывали прямо во дворе, иногда выбирались на дачу к знакомым, но чаще всего отмечали в квартире. В отдельных случаях могли провести мероприятие в столовой. Для городских семей аренда кафе или столовой могла стать настоящим событием, требующим больших затрат и связей, особенно если речь шла о летнем периоде.
В 90-х уже больше молодых семей могли позволить себе празднование в тесных банкетных залах, к тому же чаще с организацией стали помогать родители. В наше время провести свадьбу в просторном банкетном зале, которые иногда делаются исключительно для свадеб, стало обыденностью.
Советские свадьбы были скорее домашними. Танцевали под баян, иногда включали магнитофон или проигрыватель. Хоровое пение и частушки тоже были частью программы — особенно в деревнях. Свадьба в СССР — это не столько шоу, сколько семейный праздник. А песня Магомаева «Ах, эта свадьба» — неотъемлемая часть любого торжества.
«Советские люди на свадьбах могли развлекать себя сами. Тогда и речи не было ни о каких ведущих, ни о шоу-программе. Петь, плясать — то, чем развлекались люди. Что уж говорить о традициях вроде каравая или о конкурсах, которые стали появляться уже ближе к 90-м. Именно из-за таких обрядов некоторые наши бабушки и дедушки не могут понять, что происходит на современных свадьбах».
Сейчас молодожены всё чаще нанимают профессиональных ведущих, DJ и артистов, чтобы создать целый спектакль из свадебного дня. Иногда даже свадьбу могут превратить в необычное мероприятие: настоящий концерт или стендап. Вечерняя программа включает живую музыку, тематические шоу, а для гостей создаются интерактивные зоны. Нередки случаи, когда для создания антуража нанимают танцоров, исполнителей огненных шоу или организуют квесты и конкурсы для гостей. Сегодняшняя свадьба стала похожа на мини-фестиваль, где развлечения занимают центральное место.
«В этом есть и некоторые минусы. Иногда пары вместо того, чтобы сделать этот день особенным для себя и близких, начинают соревноваться с другими за звание самой яркой, пышной, необычной свадьбы», — считает организатор Гурицкая.
Фото- и видеосъемка в СССР были скорее экзотикой. Памятные кадры обычно можно было сделать лишь в ЗАГСе на фоне стены. По мере развития прогресса и улучшения условий жизни в семьях стали появляться камеры, и фотографий стало больше. Хотя видеосъёмка и вовсе появилась лишь в 90-х. Сейчас же на свадьбе могут присутствовать по 2, а иногда и 3 оператора, а фотографы запечатлевают каждое мгновение.
Советские свадьбы обходились без сложного оформления: максимум — ленты и шарики. В зале для торжеств, будь то кафе или столовая, редко можно было увидеть сложный декор, это было не принято. Сегодня свадьбы напоминают студии для съемок, где дизайнеры и флористы создают волшебную атмосферу: изобилие цветов, тематические зоны для фотосессий, декоративные арки, световые инсталляции.
«Оформление становится неотъемлемой частью и может даже диктовать тон праздника. Например, свадьба в стиле рустик с использованием натуральных материалов или гламурная церемония с роскошными цветами и золотыми акцентами», — говорит эксперт.
Свадьба в наши дни — это сложный и многослойный проект, требующий огромных усилий и тщательной координации. Если раньше молодожены и их семьи самостоятельно занимались подготовкой — подбирали наряды, договаривались с фотографом, украшали зал и думали над угощениями, — то сегодня такой подход почти ушел в прошлое. Современные свадьбы стали крупными и сложными событиями, и все чаще будущие супруги предпочитают доверить организацию профессионалам.
«С современными тенденциями, постоянной спешкой, люди стараются избавиться от дополнительных забот. Организация свадьбы — это не только продумать, как будет выглядеть зал и какого ведущего выбрать. Это огромная работа по заключению договоров со специалистами, почти ежедневный контроль того, чтобы каждый работал, координация всего процесса, в том числе в сам день мероприятия», — отмечает специалист.
Главная задача организаторов — облегчить жизнь молодоженам. Благодаря профессионалам пара может избежать стресса, полностью погрузиться в праздник и доверить все технические моменты тем, кто знает, как превратить свадьбу в идеально срежиссированное мероприятие.
В целом, свадьбы претерпели серьезные изменения не только визуальные, но и смысловые, говорит организатор Алина Гурицкая. Если в советские годы свадьба была важной общественной формальностью, после которой почти всегда наступало рождение ребенка, то то сегодня она превратилась в символический ритуал, ориентированный на уникальность пары и их личные ценности. А дети после брака и вовсе сейчас не считаются обязанностью.
«Важным было не столько само торжество, сколько создание новой „ячейки общества“, которая должна была соответствовать требованиям времени. Современные пары видят в свадьбе шанс проявить свою индивидуальность, отразить личные истории, интересы и эстетические предпочтения. А самое главное — закрепить этот день в голове и пронести его с собой до конца жизни. Теперь это способ показать свою любовь, поделиться этим моментом с близкими, устроив праздник, о котором мечтали», — заключает Алина Гурицкая.