Совет да Союз: как изменились свадьбы — от эпохи СССР до наших дней

Фото- и видеосъемка в СССР были скорее экзотикой. Памятные кадры обычно можно было сделать лишь в ЗАГСе на фоне стены. По мере развития прогресса и улучшения условий жизни в семьях стали появляться камеры, и фотографий стало больше. Хотя видеосъёмка и вовсе появилась лишь в 90-х. Сейчас же на свадьбе могут присутствовать по 2, а иногда и 3 оператора, а фотографы запечатлевают каждое мгновение.