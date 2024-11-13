Стирать и радовать будет годами: 6 способов почистить стиральную машину

Методы очистки стиральной машины
Когда стиральные машины не чистятся регулярно, они могут вызывать неприятный запах. Избавиться от затхлости можно с помощью продуктов, которые есть практически в каждом доме. Ими могут быть:
- Лимонная кислота
- Яблочный уксус
- Таблетки для посудомоечной машины
- Отбеливатель
- Пищевая сода
1. Чистка стиральной машины лимоном
Одним из первых методов дезодорации стиральной машины является лимон.
- Разрежьте 1 лимон пополам и протрите этими кусочками лимона барабан машины и резиновый ободок. Затем откройте лоток для моющего средства машины и протрите ее тоже лимоном. Наконец, добавьте лимонный сок в отделение для моющих средств.
Применяя метод очистки с лимоном каждую неделю, вы можете обеспечить чистоту машины и предотвратить появление неприятного запаха.
Чистка стиральной машины лимоном. Фото: Изображение Midjourney
2. Очистка яблочным уксусом и водой
Поскольку стиральные машины используются очень часто, через некоторое время внутри них скапливаются загрязнения. Пыль и шерсть от одежды могут не уйти, особенно на коротких программах. В таких случаях можно почистить машину с помощью яблочного уксуса.
- Тщательно протрите внутреннюю часть машины уксусом с помощью тряпки.
- Для более эффективной очистки вы можете запустить цикл стирки на короткой программе, влив половину стакана в барабан. Этот помогает удалить пыль из машины, позволяя уксусной смеси проникать во все трубы.
3. Очистка с помощью таблеток для посудомоечной машины
Таблетки для посудомоечной машины обладают свойствами удаления накипи, очищения и осветления. По этой причине их также часто выбирают и для чистки стиральной машины.
- Положите таблетку для посудомоечной машины в стиральную машину и включите ее в горячем цикле. Вам нужно выполнить этот процесс без белья, иначе можно повредить одежду.
Чистка стиралки таблетками для посудомоечной машины. Фото: Изображение Midjourney
4. Очистка стиральной машины отбеливателем
Среди наиболее популярных процедур — чистка отбеливателем, который прекрасно очищает и дезинфицирует внешнюю и внутреннюю часть машины, отсек для моющих средств и резиновые уплотнения.
- Смешайте в миске теплую воду и несколько капель отбеливателя.
- Очистите шину стиральной машины с помощью губки для мытья посуды.
- Вы также можете очистить внешнюю поверхность машины.
5. Очистка стиральной машины пищевой содой и уксусом
Пищевая сода, известная своей способностью очищать, не повреждая предметы, приносит большую пользу стиральной машине.
- Насыпьте пищевую соду в большой стакан и добавьте уксуса, чтобы наполнить стакан.
- Залейте полученную смесь в барабан машины, а так же в отсек для моющих средств.
- Включите программу стирки в горячем режиме.
6. Очистка стиральной машины уксусом и лимонной кислотой
Чистка стиральной машины лимонной кислотой проводится для удаления накипи.
- В мерной чашке смешайте две столовые ложки лимонной соли и стакан белого уксуса. Дайте лимонной соли немного растаять.
- Затем добавьте полученную смесь в барабан машины или в отделение для моющих средств.
- Запустить машину на горячей программе.
Вы можете поддерживать чистоту стиральной машины, повторяя этот процесс один раз в месяц.
Чистка стиральной машины содой. Фото: Изображение Midjourney