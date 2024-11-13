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Posted 13 ноября, 15:03

Published 13 ноября, 15:03

Modified 13 ноября, 15:05

Updated 13 ноября, 15:05

Стирать и радовать будет годами: 6 способов почистить стиральную машину

Стирать и радовать будет годами: 6 способов почистить стиральную машину

13 ноября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney. Стирать и радовать будет годами: 6 способов почистить стиральную машину
Стиральные машины — обязательная бытовая техника в каждом доме. Хотя многие люди думают, что эти приборы самоочищаются, это не так. Важно регулярно ухаживать и чистит ее, чтобы она имела более длительный срок службы.

Методы очистки стиральной машины

Когда стиральные машины не чистятся регулярно, они могут вызывать неприятный запах. Избавиться от затхлости можно с помощью продуктов, которые есть практически в каждом доме. Ими могут быть:

  • Лимонная кислота
  • Яблочный уксус
  • Таблетки для посудомоечной машины
  • Отбеливатель
  • Пищевая сода

1. Чистка стиральной машины лимоном

Одним из первых методов дезодорации стиральной машины является лимон.

  • Разрежьте 1 лимон пополам и протрите этими кусочками лимона барабан машины и резиновый ободок. Затем откройте лоток для моющего средства машины и протрите ее тоже лимоном. Наконец, добавьте лимонный сок в отделение для моющих средств.

Применяя метод очистки с лимоном каждую неделю, вы можете обеспечить чистоту машины и предотвратить появление неприятного запаха.

Чистка стиральной машины лимономЧистка стиральной машины лимоном
Чистка стиральной машины лимоном. Фото: Изображение Midjourney

2. Очистка яблочным уксусом и водой

Поскольку стиральные машины используются очень часто, через некоторое время внутри них скапливаются загрязнения. Пыль и шерсть от одежды могут не уйти, особенно на коротких программах. В таких случаях можно почистить машину с помощью яблочного уксуса.

  • Тщательно протрите внутреннюю часть машины уксусом с помощью тряпки.
  • Для более эффективной очистки вы можете запустить цикл стирки на короткой программе, влив половину стакана в барабан. Этот помогает удалить пыль из машины, позволяя уксусной смеси проникать во все трубы.

3. Очистка с помощью таблеток для посудомоечной машины

Таблетки для посудомоечной машины обладают свойствами удаления накипи, очищения и осветления. По этой причине их также часто выбирают и для чистки стиральной машины.

  • Положите таблетку для посудомоечной машины в стиральную машину и включите ее в горячем цикле. Вам нужно выполнить этот процесс без белья, иначе можно повредить одежду.
Чистка стиралки таблетками для посудомоечной машиныЧистка стиралки таблетками для посудомоечной машины
Чистка стиралки таблетками для посудомоечной машины. Фото: Изображение Midjourney

4. Очистка стиральной машины отбеливателем

Среди наиболее популярных процедур — чистка отбеливателем, который прекрасно очищает и дезинфицирует внешнюю и внутреннюю часть машины, отсек для моющих средств и резиновые уплотнения.

  • Смешайте в миске теплую воду и несколько капель отбеливателя.
  • Очистите шину стиральной машины с помощью губки для мытья посуды.
  • Вы также можете очистить внешнюю поверхность машины.

5. Очистка стиральной машины пищевой содой и уксусом

Пищевая сода, известная своей способностью очищать, не повреждая предметы, приносит большую пользу стиральной машине.

  • Насыпьте пищевую соду в большой стакан и добавьте уксуса, чтобы наполнить стакан.
  • Залейте полученную смесь в барабан машины, а так же в отсек для моющих средств.
  • Включите программу стирки в горячем режиме.

6. Очистка стиральной машины уксусом и лимонной кислотой

Чистка стиральной машины лимонной кислотой проводится для удаления накипи.

  • В мерной чашке смешайте две столовые ложки лимонной соли и стакан белого уксуса. Дайте лимонной соли немного растаять.
  • Затем добавьте полученную смесь в барабан машины или в отделение для моющих средств.
  • Запустить машину на горячей программе.

Вы можете поддерживать чистоту стиральной машины, повторяя этот процесс один раз в месяц.

Источник: Kadinlarbilir

Чистка стиральной машины содойЧистка стиральной машины содой
Чистка стиральной машины содой. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Чистка#Стиральная машина
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