atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 09:38

Published 13 ноября, 09:38

Modified 13 ноября, 09:40

Updated 13 ноября, 09:40

Девушка пропала

Таинственно исчезнувшую спортсменку из Дагестана ищут в Новосибирске

13 ноября 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney. Девушка пропала

Пропавшую в феврале спортсменку из Дагестана ищут в Новосибирске

Девушка из Дагестана пропала зимой текущего года: сейчас ее ищут по всей России, сообщили новосибирские волонтеры.

Анна Цомартова пропала в начале 2024 года. Ей 21 год и она спортсменка, занималась тайским боксом. Жила она в Дагестане. У нее были соревнования в Каспийске, на которые она приехала в феврале.

Девушка пропала сразу после соревнований. Известно, что россиянка гуляла по набережной, а после этого ее не видели. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Дело расследуют в Москве. В Дагестане не нашли ни одной зацепки. Сейчас она объявлена в федеральный розыск. Ее ищут по всей России. Поиски ведут и в Новосибирске.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Дагестан

Недавно женщина пропала после встречи с таксистом. Ее не могли найти с октября. Родственники предполагали, что она могла жить с незнакомцем или же лежать в больнице.

Пропавшую сибирячку нашли погибшей в Турции — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске найдено тело пропавшего студента из КитаяТело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Поиск#Россия#Пропажа#Лизаалерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика