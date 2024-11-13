Таинственно исчезнувшую спортсменку из Дагестана ищут в Новосибирске

Posted 13 ноября, 09:38
Published 13 ноября, 09:38
Modified 13 ноября, 09:40
Updated 13 ноября, 09:40
Анна Цомартова пропала в начале 2024 года. Ей 21 год и она спортсменка, занималась тайским боксом. Жила она в Дагестане. У нее были соревнования в Каспийске, на которые она приехала в феврале.
Девушка пропала сразу после соревнований. Известно, что россиянка гуляла по набережной, а после этого ее не видели. С тех пор о ней ничего неизвестно.
Дело расследуют в Москве. В Дагестане не нашли ни одной зацепки. Сейчас она объявлена в федеральный розыск. Ее ищут по всей России. Поиски ведут и в Новосибирске.
Недавно женщина пропала после встречи с таксистом. Ее не могли найти с октября. Родственники предполагали, что она могла жить с незнакомцем или же лежать в больнице.