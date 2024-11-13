В Новосибирске двух депутатов-иноагентов лишили мандатов

Posted 13 ноября, 03:52
Published 13 ноября, 03:52
Modified 13 ноября, 03:54
Updated 13 ноября, 03:54
Внеочередная сессия Совета депутатов Новосибирска приняла решение о прекращении депутатских полномочий независимых депутатов Светланы Каверзиной* и Антона Картавина*. За такое решение проголосовали 39 депутатов, два человека не стали принимать участие в голосовании.
Исключенные из рядов депутатского корпуса были признаны иноагентами в начале 2024 года за публикации в соцсетях и интервью журналистам. Поправки, позволяющие лишать депутатского мандата людей, находящихся в реестре иноагентов, были внесены в местное законодательство на основании решений, принятых на федеральном уровне.
*) — решением Минюста РФ внесены в реестр иноагентов