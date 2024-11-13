В Новосибирске двух депутатов-иноагентов лишили мандатов

Исключенные из рядов депутатского корпуса были признаны иноагентами в начале 2024 года за публикации в соцсетях и интервью журналистам. Поправки, позволяющие лишать депутатского мандата людей, находящихся в реестре иноагентов, были внесены в местное законодательство на основании решений, принятых на федеральном уровне.