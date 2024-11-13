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Posted 13 ноября, 03:52

Published 13 ноября, 03:52

Modified 13 ноября, 03:54

Updated 13 ноября, 03:54

На округа лишенных мандатов депутатов назначат кураторов из «Единой России»

В Новосибирске двух депутатов-иноагентов лишили мандатов

13 ноября 2024, 03:52
Фото: atas.info. На округа лишенных мандатов депутатов назначат кураторов из «Единой России»
Поправки в Устав города, запрещающие людям, внесенным в реестр иноагентов, исполнять депутатские полномочия, были приняты в конце октября.

Внеочередная сессия Совета депутатов Новосибирска приняла решение о прекращении депутатских полномочий независимых депутатов Светланы Каверзиной* и Антона Картавина*. За такое решение проголосовали 39 депутатов, два человека не стали принимать участие в голосовании.

Исключенные из рядов депутатского корпуса были признаны иноагентами в начале 2024 года за публикации в соцсетях и интервью журналистам. Поправки, позволяющие лишать депутатского мандата людей, находящихся в реестре иноагентов, были внесены в местное законодательство на основании решений, принятых на федеральном уровне.

*) — решением Минюста РФ внесены в реестр иноагентов

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#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Иноагенты#Лишение полномочий
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