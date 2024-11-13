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Posted 13 ноября, 08:48

Published 13 ноября, 08:48

Modified 13 ноября, 08:50

Updated 13 ноября, 08:50

Красивые номера продавали незаконно новосибирцам

В Новосибирске накажут торговцев «блатными номерами»

13 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI. Красивые номера продавали незаконно новосибирцам

Жителям Новосибирска незаконно предлагали купить «блатные номера»

Компания рекламировала «блатные номера», за что было возбуждено дело, о чем свидетельствуют данные УФАС.

Фирма рекламирует разные услуги, связанные с регистрацией машин. В числе прочего она предлагает купить «красивые номера».

Навязчивая реклама была на разных носителях: на визитках, баннерах, соцсетях. Кроме того, новосибирцы видели ее в одном отделе ГАИ, но в каком, не сообщается, пишет «Прецедент». На деле же фирма не имела лицензий на проведение каких-либо работ с автомобилями и изготавливать регистрационные знаки. Соответственно, рекламировать услуги она не могла.

УФАС нашло в этих действиях нарушения закона «О рекламе». Возбуждено дело, но оно не сдвигается с точки, так как представители компании не являются на заседания. Ранее реклама игры «Смута» возмутила новосибирцев, так как там матерились школьники.

Более 48 миллионов рублей получит Новосибирск за незаконную рекламу
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Реклама#Закон
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