В Новосибирске накажут торговцев «блатными номерами»

Posted 13 ноября, 08:48
Published 13 ноября, 08:48
Modified 13 ноября, 08:50
Updated 13 ноября, 08:50
Фирма рекламирует разные услуги, связанные с регистрацией машин. В числе прочего она предлагает купить «красивые номера».
Навязчивая реклама была на разных носителях: на визитках, баннерах, соцсетях. Кроме того, новосибирцы видели ее в одном отделе ГАИ, но в каком, не сообщается, пишет «Прецедент». На деле же фирма не имела лицензий на проведение каких-либо работ с автомобилями и изготавливать регистрационные знаки. Соответственно, рекламировать услуги она не могла.
УФАС нашло в этих действиях нарушения закона «О рекламе». Возбуждено дело, но оно не сдвигается с точки, так как представители компании не являются на заседания. Ранее реклама игры «Смута» возмутила новосибирцев, так как там матерились школьники.