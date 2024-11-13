В Новосибирске накажут торговцев «блатными номерами»

Навязчивая реклама была на разных носителях: на визитках, баннерах, соцсетях. Кроме того, новосибирцы видели ее в одном отделе ГАИ, но в каком, не сообщается, пишет «Прецедент». На деле же фирма не имела лицензий на проведение каких-либо работ с автомобилями и изготавливать регистрационные знаки. Соответственно, рекламировать услуги она не могла.