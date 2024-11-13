В Новосибирске отмечен самый высокий в России спрос на новостройки

Posted 13 ноября, 09:22
Published 13 ноября, 09:22
Modified 13 ноября, 09:24
Updated 13 ноября, 09:24
В среднем по России спрос на квартиры в новостройках за последний месяц по сравнению с июнем текущего года увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%), Красноярске (+49%), Саратове (+31%), Севастополе и Кирове (+30%), сообщили аналитики «Авито недвижимость», основываясь на динамике просмотров объявлений застройщиков.
Такой всплеск активности объясняют тем, что строительные компании начали активно продвигать специальные предложения и льготные адресные программы.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новосибирской новостройке сейчас составляет 6,3 млн рублей, посчитали в аналитическом отделе компании. Одни из самых недорогих «однушек» в новых домах в Ульяновске — 3,8 млн рублей. В лидерах традиционно Москва, где усредненная цена на однокомнатную квартиру в новостройке составляет 15,3 млн рублей.
Между тем, после резкого роста ключевой ставки ЦБ многие новосибирские застройки стали выставлять на продажу земельные участки, сворачивая планы по запуску новых проектов.