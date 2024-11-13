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Posted 13 ноября, 09:22

Published 13 ноября, 09:22

Modified 13 ноября, 09:24

Updated 13 ноября, 09:24

Интерес к покупке недвижимости подогревают специальные программы застройщиков

В Новосибирске отмечен самый высокий в России спрос на новостройки

13 ноября 2024, 09:22
Фото: 1MI. Интерес к покупке недвижимости подогревают специальные программы застройщиков
Интерес новосибирцев к покупке жилья в новых домах в 25 раз превышает общероссийский уровень, сообщили аналитики.

В среднем по России спрос на квартиры в новостройках за последний месяц по сравнению с июнем текущего года увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%), Красноярске (+49%), Саратове (+31%), Севастополе и Кирове (+30%), сообщили аналитики «Авито недвижимость», основываясь на динамике просмотров объявлений застройщиков.

Такой всплеск активности объясняют тем, что строительные компании начали активно продвигать специальные предложения и льготные адресные программы.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новосибирской новостройке сейчас составляет 6,3 млн рублей, посчитали в аналитическом отделе компании. Одни из самых недорогих «однушек» в новых домах в Ульяновске — 3,8 млн рублей. В лидерах традиционно Москва, где усредненная цена на однокомнатную квартиру в новостройке составляет 15,3 млн рублей.

Между тем, после резкого роста ключевой ставки ЦБ многие новосибирские застройки стали выставлять на продажу земельные участки, сворачивая планы по запуску новых проектов.

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#Новосибирск#Строительство#Недвижимость#Спрос#Застройщики
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