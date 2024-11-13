В Новосибирске отмечен самый высокий в России спрос на новостройки

В среднем по России спрос на квартиры в новостройках за последний месяц по сравнению с июнем текущего года увеличился на 2%. Самый заметный рост активности: в Новосибирске (+57%), Красноярске (+49%), Саратове (+31%), Севастополе и Кирове (+30%), сообщили аналитики «Авито недвижимость», основываясь на динамике просмотров объявлений застройщиков.