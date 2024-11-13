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Posted 13 ноября, 09:08

Published 13 ноября, 09:08

Modified 13 ноября, 09:10

Updated 13 ноября, 09:10

Мужчина погиб

В Новосибирске пенсионер сгорел вместе с баней

13 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина погиб
В Новосибирске случился пожар, в котором погиб человек: подробности дали в МЧС.

Все произошло 13 ноября в Заельцовском районе. На улице Охотская загорелась баня. Там обрушилась крыша. На место прибыли сотрудники МЧС. Они потушили открытый огонь за 20 минут.

Когда разбирали сгоревшие завалы, под ними нашли пожилого мужчину. Это был 69-летний пенсионер. Почему загорелась баня и как там оказался новосибирец, узнают следователи.

В МЧС лишь напомнили, не разжигать печь различными жидкостями и не оставлять без присмотра, а также проверять электропроводку. Днем ранее в пожаре погиб ребенок. Мальчик спрятался за шкаф и его не смогли найти. С родителями работали психологи.

Фото: МЧС
Малыш спрятался за шкафом и погиб: подробности пожара в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Погиб#Огонь#18+
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