В Новосибирске пенсионер сгорел вместе с баней

В МЧС лишь напомнили, не разжигать печь различными жидкостями и не оставлять без присмотра, а также проверять электропроводку. Днем ранее в пожаре погиб ребенок. Мальчик спрятался за шкаф и его не смогли найти. С родителями работали психологи.