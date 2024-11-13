В Новосибирске сообщили о задержании еще троих дезертиров из части в Коченево

Posted 13 ноября, 06:42
Published 13 ноября, 06:42
Modified 13 ноября, 06:44
Updated 13 ноября, 06:44
Полиция задержала еще троих военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть в Коченево, сообщает со ссылкой на собственные источники телеграм-канал Baza. Таким образом, говорится в сообщении, число задержанных достигло семи человек, еще пять дезертиров остаются на свободе.
Ранее глава Коченевского района Евгений Антипов говорил о десяти беглецах, которые покинули поселок на такси. По одной из версий, дезертиры собирались добраться до Кемеровской области.
До сих ни одно из силовых ведомств официально не прокомментировало информацию о побеге из воинской части. Только пресс-служба регионального управления ГУФСИН выпустила заявление, опровергающе слухи, что, якобы, на территории Коченевского района идет операция по розыску бежавших осужденных.