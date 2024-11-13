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Posted 13 ноября, 06:42

Published 13 ноября, 06:42

Modified 13 ноября, 06:44

Updated 13 ноября, 06:44

За оставление воинской части грозит до 7 лет лишения свободы

В Новосибирске сообщили о задержании еще троих дезертиров из части в Коченево

13 ноября 2024, 06:42
Фото: 1MI. За оставление воинской части грозит до 7 лет лишения свободы
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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
Телеграм-канал, близкий к силовикам, сообщает, что по уточненным данным, беглецов было 12.

Полиция задержала еще троих военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть в Коченево, сообщает со ссылкой на собственные источники телеграм-канал Baza. Таким образом, говорится в сообщении, число задержанных достигло семи человек, еще пять дезертиров остаются на свободе.

Ранее глава Коченевского района Евгений Антипов говорил о десяти беглецах, которые покинули поселок на такси. По одной из версий, дезертиры собирались добраться до Кемеровской области.

До сих ни одно из силовых ведомств официально не прокомментировало информацию о побеге из воинской части. Только пресс-служба регионального управления ГУФСИН выпустила заявление, опровергающе слухи, что, якобы, на территории Коченевского района идет операция по розыску бежавших осужденных.

Военная часть в Новосибирской области, откуда сбежали дезертиры: что известно
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