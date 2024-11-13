В Новосибирске сообщили о задержании еще троих дезертиров из части в Коченево

До сих ни одно из силовых ведомств официально не прокомментировало информацию о побеге из воинской части. Только пресс-служба регионального управления ГУФСИН выпустила заявление, опровергающе слухи, что, якобы, на территории Коченевского района идет операция по розыску бежавших осужденных.