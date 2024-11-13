В военной части под Новосибирском не комментируют массовое дезертирство

По номерам телефонов дежурного по воинской части № 57849 и службы коммутатора никто не отвечает, выяснил корреспондент Atas.Info. Нет никаких официальных комментариев о массовом побеге из части ни от представителей Центрального военного округа, которому относится воинская часть в поселке Коченево, ни от силовых структур, которые занимаются розыском дезертиров.