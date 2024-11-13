В военной части под Новосибирском не комментируют массовое дезертирство

Posted 13 ноября, 07:22
Published 13 ноября, 07:22
Modified 13 ноября, 07:24
Updated 13 ноября, 07:24
По номерам телефонов дежурного по воинской части № 57849 и службы коммутатора никто не отвечает, выяснил корреспондент Atas.Info. Нет никаких официальных комментариев о массовом побеге из части ни от представителей Центрального военного округа, которому относится воинская часть в поселке Коченево, ни от силовых структур, которые занимаются розыском дезертиров.
Единственное официальное заявление сделал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Коченевского района Евгений Антипов. Он заявил, что часть самовольно оставили десять человек, четверых из них задержали за пределами района.
Позже близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщил, что дезертиров было 12, на текущий момент задержано уже семь из них, пятеро остаются в розыске. Предположительно, они могут двигаться в Кемеровскую область.
Между тем, проходивший службу в части в Коченево мужчина, рассказал редакции Atas.Info об условиях в казармах и отношении офицеров. Собеседник выдвинул свою версию, как беглецы могли покинуть расположение соединения.