Военная часть в Новосибирской области, откуда сбежали дезертиры: что известно

Posted 13 ноября, 04:42
Published 13 ноября, 04:42
Modified 13 ноября, 05:13
Updated 13 ноября, 05:13
Расквартированная непосредственно на территории поселка в 50 километрах от Новосибирска 35-я гвардейская Таллинская ордена Красной звезды бригада управления (сокр. 35 бру, в/ч 57849) — тактическое соединение связи Сухопутных войск Российской Федерации. Входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
Формирование было создано как 34-й отдельный полк связи в 1941 году в Литве. Его бойцы принимали участие во многих значимых операциях Ленинградского фронта, после окончания войны полк передислоцировали в Новосибирск, а после перевели в Коченево.
Почетное наименования «гвардейская» бригаде было присвоено президентским указом от 8 ноября 2023 года «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».
Казармы и небольшой гарнизон расположены недалеко от железнодорожной станции «Коченево».
«Здесь нет дедовщины и издевательств. Ветераны и новобранцы размещаются на разных этажах казармы. Работают столовая и магазин чипсов. Питание для солдат организовано по принципу шведского стола (с возможностью выбора во время обеда), офицеры и солдаты едят вместе. По вторникам солдаты получают упакованный обед», — так описывает свое пребывание в части один из бывших военнослужащих.
13 ноября появились сообщения о том, что 10 бойцов самовольно оставили территорию части и пустились в бега.