atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:04

Published 13 ноября, 12:04

Modified 13 ноября, 12:06

Updated 13 ноября, 12:06

О задержании сообщают телеграм-каналы

Задержаны все дезертиры из военной части под Новосибирском

13 ноября 2024, 12:04
Фото: 1MI. О задержании сообщают телеграм-каналы
Сюжет
Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
Официального подтверждения информации о поимке всех беглецов пока нет.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash сообщил о том, что задержаны все сбежавшие из военной части в поселке Коченево в 50 километрах от Новосибирска. В сообщении со ссылкой на родственников говорится, что задержанные находятся в Следственном комитете, откуда их, после проведения предусмотренных законом процедур, вернут в расположение части.

Количество задержанных не уточняется. Ранее разные источники называли число дезертиров от 10 от 12. Официально скандальную историю ни в силовых структурах, ни в Министерстве обороны не комментировали.

«Сбежать было несложно»: отзыв солдата о военной части, откуда дезертировали бойцы
Узнать подробнее
Читайте также:
Дезертиры перед побегом устроили погром в военной части под НовосибирскомВоенная часть в Новосибирской области, откуда сбежали дезертиры: что известноКакое наказание ждет дезертиров из Новосибирской области — санкции и сроки
#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Минобороны#Побег#Коченево#Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика