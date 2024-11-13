Задержаны все дезертиры из военной части под Новосибирском

Posted 13 ноября, 12:04
Published 13 ноября, 12:04
Modified 13 ноября, 12:06
Updated 13 ноября, 12:06
Близкий к силовикам телеграм-канал Mash сообщил о том, что задержаны все сбежавшие из военной части в поселке Коченево в 50 километрах от Новосибирска. В сообщении со ссылкой на родственников говорится, что задержанные находятся в Следственном комитете, откуда их, после проведения предусмотренных законом процедур, вернут в расположение части.
Количество задержанных не уточняется. Ранее разные источники называли число дезертиров от 10 от 12. Официально скандальную историю ни в силовых структурах, ни в Министерстве обороны не комментировали.