Заключенные массово сбежали под Новосибирском — правда или фейк

12 ноября жители поселка Коченево заметили, что по всему населенному пункту дежурят сотрудники силовых структур. Вскоре в местных чатах появилось голосовое сообщение, в котором мужчина якобы сотрудник полиции, предупреждает о побеге уголовников. Он утверждает, что осужденные, заключившие контракт с военными, решили сбежать. В голосовом сообщении прозвучала рекомендация быть осторожными, особенно при встрече с подозрительными людьми, которые могут находиться в военной форме, но переодетыми, и сообщать о любых подозрительных лицах в службу 112.