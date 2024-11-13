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Posted 13 ноября, 04:10

Published 13 ноября, 04:10

Modified 13 ноября, 05:12

Updated 13 ноября, 05:12

Военные на полигоне

Заключенные массово сбежали под Новосибирском — правда или фейк

13 ноября 2024, 04:10
Фото: 1MI. Военные на полигоне

В Новосибирске опровергли фейк о массово сбежавших заключенных

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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
В Новосибирской области активно обсуждают новость о побеге группы заключенных из военной части в Коченёво. Сообщения о «сбежавших» распространились по соцсетям и вызвали немалый ажиотаж среди местных жителей.

12 ноября жители поселка Коченево заметили, что по всему населенному пункту дежурят сотрудники силовых структур. Вскоре в местных чатах появилось голосовое сообщение, в котором мужчина якобы сотрудник полиции, предупреждает о побеге уголовников. Он утверждает, что осужденные, заключившие контракт с военными, решили сбежать. В голосовом сообщении прозвучала рекомендация быть осторожными, особенно при встрече с подозрительными людьми, которые могут находиться в военной форме, но переодетыми, и сообщать о любых подозрительных лицах в службу 112.

Хотя местные жители распространяли тревожные сообщения, официальные ведомства оперативно отреагировали на ситуацию. В пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области заявили, что информация о побеге заключенных — фейковая и не имеет под собой оснований.

«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информация о побеге осужденных в Новосибирской области не соответствует действительности», — пояснили Atas.Info в ГУФСИН по Новосибирской области.

Отметим, что из военной части действительно самовольно ушли 10 военнослужащих, которые теперь разыскиваются. Известно, что среди них есть дезертиры из Краснодарского края, и это не первый случай самовольного оставления службы для некоторых из них. Часть беглецов уже задержана, а другие пока находятся в розыске.

Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
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