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Posted 13 ноября, 09:28

Published 13 ноября, 09:28

Modified 13 ноября, 09:30

Updated 13 ноября, 09:30

Северное сияние увидели в Сибири

Завораживающе зрелище: северное сияние озарило Сибирь

13 ноября 2024, 09:28
Фото: atas.info. Северное сияние увидели в Сибири

Новосибирские ученые запечатлели северное сияние

Северное сияние — удивительное, но крайне редкое явление, наблюдать которое можно только при определенных условиях. Однако в ноябре этого года астрофизикам НГУ удалось запечатлеть яркие краски в небе.

Разноцветные огни в небе от зеленого до фиолетового оттенков можно увидеть, когда солнечные частицы взаимодействуют с азотом и кислородом в верхних слоях земной атмосферы. Снимками этого удивительно явления поделились астрофизики Новосибирского государственного университета в Томской области.

Сделать впечатляющие снимки удалось благодаря ярким вспышкам на Солнце и ясной погоде. Самым «активным» пятнам светила даже присваиваются собственные имена.

Розовый цвет на снимках получился из-за смешения красного и зеленого оттенков свечения. Цвет зависит от высоты, на которой начинает светится кислород, — объяснила Альфия Нестеренко, заведующая астрофизическим комплексом НГУ.

Когда Солнечная активность напротив снижается, увидеть свечение становится сложнее. Вместе с тем, в такие периоды погода становится более предсказуемой, рассказывает Альфия Нестеренко.

Михаил Маслов, инженер астрофизического комплекса НГУ уточнил, что умеренное сияние может возникнуть даже в периоды невысокой солнечной активности благодаря солнечному ветру. Однако в таком случае увидеть его невооруженным глазом в наших широтах практически невозможно.

Также астрофизики пообещали, что увидеть свечение можно будет и в 2025 году. Это связано с тем, что на 2024 и 2025 года приходится наибольшая солнечная активность.

Фото: Михаил МасловФото: Михаил Маслов
Фото: Михаил Маслов. Фото: Пресс-служба НГУ
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