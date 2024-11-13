Завораживающе зрелище: северное сияние озарило Сибирь

Posted 13 ноября, 09:28
Published 13 ноября, 09:28
Modified 13 ноября, 09:30
Updated 13 ноября, 09:30
Разноцветные огни в небе от зеленого до фиолетового оттенков можно увидеть, когда солнечные частицы взаимодействуют с азотом и кислородом в верхних слоях земной атмосферы. Снимками этого удивительно явления поделились астрофизики Новосибирского государственного университета в Томской области.
Сделать впечатляющие снимки удалось благодаря ярким вспышкам на Солнце и ясной погоде. Самым «активным» пятнам светила даже присваиваются собственные имена.
Розовый цвет на снимках получился из-за смешения красного и зеленого оттенков свечения. Цвет зависит от высоты, на которой начинает светится кислород, — объяснила Альфия Нестеренко, заведующая астрофизическим комплексом НГУ.
Когда Солнечная активность напротив снижается, увидеть свечение становится сложнее. Вместе с тем, в такие периоды погода становится более предсказуемой, рассказывает Альфия Нестеренко.
Михаил Маслов, инженер астрофизического комплекса НГУ уточнил, что умеренное сияние может возникнуть даже в периоды невысокой солнечной активности благодаря солнечному ветру. Однако в таком случае увидеть его невооруженным глазом в наших широтах практически невозможно.
Также астрофизики пообещали, что увидеть свечение можно будет и в 2025 году. Это связано с тем, что на 2024 и 2025 года приходится наибольшая солнечная активность.