Жителям Новосибирской области напомнили о бесплатной заготовке дров на зиму

Чтобы этой возможностью воспользоваться, важно подать заявление на Госуслугах. Затем, в порядке очереди, новосибирец должен заключить договор. Если ваше заявление одобрят, то сибиряки самостоятельно приезжают на установленное место, рубят дерево, пилят и доставляют его до пункта назначения.