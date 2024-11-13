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Posted 13 ноября, 01:36

Published 13 ноября, 01:36

Modified 13 ноября, 01:41

Updated 13 ноября, 01:41

Дрова можно получить бесплатно

Жителям Новосибирской области напомнили о бесплатной заготовке дров на зиму

13 ноября 2024, 01:36
Фото: 1MI. Дрова можно получить бесплатно
Жители Новосибирской области могут бесплатно заготовить дрова на зиму, о чем рассказали в правительстве.

Каждый житель области имеет право заготовить древесину на зиму. Ее можно использовать как для отопления, так и для строительства или иных нужд.

Чтобы этой возможностью воспользоваться, важно подать заявление на Госуслугах. Затем, в порядке очереди, новосибирец должен заключить договор. Если ваше заявление одобрят, то сибиряки самостоятельно приезжают на установленное место, рубят дерево, пилят и доставляют его до пункта назначения.

Важно помнить, что незаконно рубить деревья запрещено законом. За это предусмотрено наказание в виде штрафа. Браконьер наловил стерляди и судаков на уголовный срок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Лес#Бесплатно#Дерево#Зима#Деревья
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