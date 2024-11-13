Жителям Новосибирской области напомнили о бесплатной заготовке дров на зиму

Posted 13 ноября, 01:36
Published 13 ноября, 01:36
Modified 13 ноября, 01:41
Updated 13 ноября, 01:41
Каждый житель области имеет право заготовить древесину на зиму. Ее можно использовать как для отопления, так и для строительства или иных нужд.
Чтобы этой возможностью воспользоваться, важно подать заявление на Госуслугах. Затем, в порядке очереди, новосибирец должен заключить договор. Если ваше заявление одобрят, то сибиряки самостоятельно приезжают на установленное место, рубят дерево, пилят и доставляют его до пункта назначения.
Важно помнить, что незаконно рубить деревья запрещено законом. За это предусмотрено наказание в виде штрафа. Браконьер наловил стерляди и судаков на уголовный срок.