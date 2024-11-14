5 вещей, которые делаю в доме перед сном за 20 мин и горжусь собой на утро

На столешницах и раковинах в ванной быстро появляются пятна от косметики, средств по уходу за кожей и зубной пасты, так же не забудьте протереть их, тогда утро вы встретите в чистом и опрятном виде. Есть ещё несколько свободных секунд? Протрите зеркала от пятен, пока они свежие, а не ждите выходных.