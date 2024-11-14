atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:31

Published 14 ноября, 11:31

Modified 14 ноября, 11:33

Updated 14 ноября, 11:33

5 вещей, которые можно сделать в доме перед сном за 20 мин и гордиться собой на утро

5 вещей, которые делаю в доме перед сном за 20 мин и горжусь собой на утро

14 ноября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney. 5 вещей, которые можно сделать в доме перед сном за 20 мин и гордиться собой на утро
Можно просыпаться в чистой комнате и в хорошем настроении, если выполнять этот экспресс-ритуал легкой уборки дома. Всего за неделю вы поймете, что поддерживать порядок на самом деле совсем не трудно!

Когда человек заканчивает работу, то чаще всего наводит порядок на своем рабочем месте. Такого же принципа нужно придерживаться и дома, когда время близится ко сну, рассказывает издание Better Homes & Gardens. Вы тратите всего лишь 20 минут, чтобы навести чистоту и позволить себе спокойно собраться перед уходом на работу.

ТОП-5 домашних дел перед отходом ко сну

1. Мойка посуды и раковины (5-7 минут)

Кухонная раковина — одно из самых грязных мест в доме, потому что в течение дня в ней скапливаются влага и бактерии. После ужина загрузите тарелки и кружки в посудомоечную машину или вымойте её вручную, оставив на сушилку. Затем тщательно помойте кухонную раковину, включая слив, кран и ручки. Протрите всё чистой тканью насухо.

Уборка кухни перед сномУборка кухни перед сном
Уборка кухни перед сном. Фото: Изображение Midjourney

2. Приведите в порядок комнату (5-7 минут)

Потратьте несколько минут на то, чтобы пройтись по местам с высокой проходимостью, таким как гостиная, прихожая и кухня, и убрать разбросанные вещи, скопившиеся за целый день.

Наведите порядок на столешницах, уберите зарядные устройства и пульты, сложите детские игрушки обратно в корзины, уберите средства для ванной и поставьте обувь на полки. В зависимости от того, насколько сильно захламлена квартира, эта часть уборки может занять немного больше времени, но оно того стоит.

3. Протирайте поверхности (1-2 минуты)

Теперь, когда квартира убрана быстро протрите поверхности, которыми часто пользуетесь — кухонные столы и плиту. Если вы ели на кухне, в столовой или за кофейным столиком, не забудьте протереть и их.

На столешницах и раковинах в ванной быстро появляются пятна от косметики, средств по уходу за кожей и зубной пасты, так же не забудьте протереть их, тогда утро вы встретите в чистом и опрятном виде. Есть ещё несколько свободных секунд? Протрите зеркала от пятен, пока они свежие, а не ждите выходных.

Как мыть посуду без воды: блогер на колесах поделилась неожиданным лайфхаком
Узнать подробнее

4. Застелите диван (1-2 минуты)

Точно так же, как полезно заправлять постель каждое утро, не менее важно вечером убирать диван, даже если вы провели на нем всего два часа. В большинстве случаев можно просто взбить подушки, вернуть одеяла на место.

Если заметили крошки или много шерсти домашних животных, уберите их с помощью ручного пылесоса или щётки-липучки. Любая еда, упавшая между подушками, может привлечь насекомых, поэтому не стоит откладывать решение этой проблемы.

Уборка дивана перед сномУборка дивана перед сном
Уборка дивана перед сном. Фото: Изображение Midjourney

5. Собрать мусор (1-2 минуты)

Чаще всего бытовой мусор выкидывают каждое утро, но подготовить его можно уже с вечера. Сначала соберите все заполненные корзины в доме, добавив к нему мусорное ведро на кухне. Сразу же убирайте пролитые жидкости или пятна, чтобы не задерживался запах. В завершение наденьте на пустые емкости новые пакеты.

Вынесите собранный пакет в коридор, чтобы не забыть забрать утром. Если мусор «течет», положите под него несколько газет или поставьте в ненужное ведро.

Дополнительные задачи

Если у вас есть несколько лишних минут или немного энергии, попробуйте добавить следующие задачи:

  • Подметите полы или запустите робот-пылесос.
  • Приведите в порядок спальню, разложив одежду, аксессуары и бельё по шкафам.
  • Приготовьтесь к завтрашнему дню: поставьте кофеварку, погладьте вещи и соберите обед на работу.

Ранее мы рассказывали, чем чистить стиральную машинку, чтобы она долго радовала свежей одеждой и долгими годами работы.

8 хитрых трюков с таблетками для посудомоечной машины
Узнать подробнее
Читайте также:
ТОП-4 самые популярные ручные швабры: плюсы и минусы домашних помощниковВсего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь домДержите деньги в кармане: это копеечная добавка не оставит ни единого пятна на посуде
#Эмилия Шпилева#Уборка#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика