5 вещей, которые делаю в доме перед сном за 20 мин и горжусь собой на утро

Posted 14 ноября, 11:31
Published 14 ноября, 11:31
Modified 14 ноября, 11:33
Updated 14 ноября, 11:33
Когда человек заканчивает работу, то чаще всего наводит порядок на своем рабочем месте. Такого же принципа нужно придерживаться и дома, когда время близится ко сну, рассказывает издание Better Homes & Gardens. Вы тратите всего лишь 20 минут, чтобы навести чистоту и позволить себе спокойно собраться перед уходом на работу.
Кухонная раковина — одно из самых грязных мест в доме, потому что в течение дня в ней скапливаются влага и бактерии. После ужина загрузите тарелки и кружки в посудомоечную машину или вымойте её вручную, оставив на сушилку. Затем тщательно помойте кухонную раковину, включая слив, кран и ручки. Протрите всё чистой тканью насухо.
Потратьте несколько минут на то, чтобы пройтись по местам с высокой проходимостью, таким как гостиная, прихожая и кухня, и убрать разбросанные вещи, скопившиеся за целый день.
Наведите порядок на столешницах, уберите зарядные устройства и пульты, сложите детские игрушки обратно в корзины, уберите средства для ванной и поставьте обувь на полки. В зависимости от того, насколько сильно захламлена квартира, эта часть уборки может занять немного больше времени, но оно того стоит.
Теперь, когда квартира убрана быстро протрите поверхности, которыми часто пользуетесь — кухонные столы и плиту. Если вы ели на кухне, в столовой или за кофейным столиком, не забудьте протереть и их.
На столешницах и раковинах в ванной быстро появляются пятна от косметики, средств по уходу за кожей и зубной пасты, так же не забудьте протереть их, тогда утро вы встретите в чистом и опрятном виде. Есть ещё несколько свободных секунд? Протрите зеркала от пятен, пока они свежие, а не ждите выходных.
Точно так же, как полезно заправлять постель каждое утро, не менее важно вечером убирать диван, даже если вы провели на нем всего два часа. В большинстве случаев можно просто взбить подушки, вернуть одеяла на место.
Если заметили крошки или много шерсти домашних животных, уберите их с помощью ручного пылесоса или щётки-липучки. Любая еда, упавшая между подушками, может привлечь насекомых, поэтому не стоит откладывать решение этой проблемы.
Чаще всего бытовой мусор выкидывают каждое утро, но подготовить его можно уже с вечера. Сначала соберите все заполненные корзины в доме, добавив к нему мусорное ведро на кухне. Сразу же убирайте пролитые жидкости или пятна, чтобы не задерживался запах. В завершение наденьте на пустые емкости новые пакеты.
Вынесите собранный пакет в коридор, чтобы не забыть забрать утром. Если мусор «течет», положите под него несколько газет или поставьте в ненужное ведро.
Если у вас есть несколько лишних минут или немного энергии, попробуйте добавить следующие задачи:
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