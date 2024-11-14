Браконьер выплатил полмиллиона рублей за гибель косули в Новосибирской области

Новосибирцу вынесли приличный срок: три года условно и штраф в размере 640 тысяч рублей. Однако платить всю сумму должник не собирался. Как уточнили приставы, он делал мизерные выплаты. Тогда у него арестовали автомобиль с прицепом. Когда это произошло, браконьер решил выплатить всю сумму целиком.