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Posted 14 ноября, 02:16

Published 14 ноября, 02:16

Modified 14 ноября, 02:18

Updated 14 ноября, 02:18

Мужчина убил косулю

Браконьер выплатил полмиллиона рублей за гибель косули в Новосибирской области

14 ноября 2024, 02:16
Фото: 1MI. Мужчина убил косулю
В Новосибирской области браконьеру пришлось выплатить приличную сумму за гибель косули, сообщили в ГУ ФССП.

Произошло все в Карасукском районе. На охоту решил выйти житель Новосибирской области, которому 44 года. Он незаконно добыл косулю. Этот факт установили и возбудили дело за браконьерство.

Новосибирцу вынесли приличный срок: три года условно и штраф в размере 640 тысяч рублей. Однако платить всю сумму должник не собирался. Как уточнили приставы, он делал мизерные выплаты. Тогда у него арестовали автомобиль с прицепом. Когда это произошло, браконьер решил выплатить всю сумму целиком.

Тем временем каждый житель Новосибирской области может бесплатно заготовить дома. Для этого необходим ряд документов и личное желание рубить и пилить дерево.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Приставы#Штраф#Браконьерство#Браконьеры#Карасукский район
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