Бригадир сядет на 17 лет в колонию за жестокое убийство сторожа под Новосибирском

Posted 14 ноября, 04:34
Published 14 ноября, 04:34
Modified 14 ноября, 04:36
Updated 14 ноября, 04:36
Все случилось летом прошлого года в селе Морозово, что в Искитимском районе. Бригадир работал на крестьянско-фермерском хозяйстве. Он решил похитить крупную сумму денег и пойти на преступление.
Суд признал, что 37-летний мужчина задушил шнуром сторожа, затем похитил деньги предприятия в размере 585 тысяч рублей. Затем сибиряк вывез тело спрятал в лесу, закрыв его ветками.
Преступление разоблачили. Было возбуждено дело по факту убийства и разбоя. Суд вынес убийце приговор: 17 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить предприятию украденную сумму. Невестка убила свою свекровь и напала на сына.