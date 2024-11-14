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Posted 14 ноября, 04:34

Published 14 ноября, 04:34

Modified 14 ноября, 04:36

Updated 14 ноября, 04:36

Убийцу посадили

Бригадир сядет на 17 лет в колонию за жестокое убийство сторожа под Новосибирском

14 ноября 2024, 04:34
Фото: 1MI. Убийцу посадили

В Новосибирской области на 17 лет осудили бригадира за убийство сторожа

В Новосибирской области бригадир отправился в колонию за убийство человека, подробности дали в прокуратуре.

Все случилось летом прошлого года в селе Морозово, что в Искитимском районе. Бригадир работал на крестьянско-фермерском хозяйстве. Он решил похитить крупную сумму денег и пойти на преступление.

Суд признал, что 37-летний мужчина задушил шнуром сторожа, затем похитил деньги предприятия в размере 585 тысяч рублей. Затем сибиряк вывез тело спрятал в лесу, закрыв его ветками.

Преступление разоблачили. Было возбуждено дело по факту убийства и разбоя. Суд вынес убийце приговор: 17 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить предприятию украденную сумму. Невестка убила свою свекровь и напала на сына.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Приговор#Разбой#18+
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