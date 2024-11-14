ДТП с двумя погибшими под Новосибирском: что известно на данный момент

Водитель ВАЗа — мужчина около 42 лет скончался на месте. В салоне кроме него было еще два пассажира. Один из них, мужчина около 40 лет также скончался. Второй получил серьезные травмы. Водитель Hyundai также пострадал в ДТП. Пострадавшим в срочном порядке была оказана необходимая медицинская помощь.