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Posted 14 ноября, 15:08

Published 14 ноября, 15:08

Modified 14 ноября, 15:10

Updated 14 ноября, 15:10

Под Новосибирском в ДТП погибли два человека

ДТП с двумя погибшими под Новосибирском: что известно на данный момент

14 ноября 2024, 15:08
Фото: atas.info.

Под Новосибирском в ДТП погибли два человека

14 ноября под Новосибирском в результате ДТП скончалось двое человек, еще двое были госпитализированы с многочисленными травмами. О подробностях дорожно-транспортного инцидента сообщила региональная пресс-служба ГАИ.

Дорожный инцидент с гибелью двух человек произошел сегодня в Купинском районе Новосибирской области. Предварительно сообщается о лобовом столкновении двух легковых автомобилей.

Иномарка Hyundai двигалась из пос. Чистоозерное в направлении г. Купино, когда выехала на встречку и столкнулась с двигавшемся в встречном направлении автомобилем ВАЗ 2104.

Водитель ВАЗа — мужчина около 42 лет скончался на месте. В салоне кроме него было еще два пассажира. Один из них, мужчина около 40 лет также скончался. Второй получил серьезные травмы. Водитель Hyundai также пострадал в ДТП. Пострадавшим в срочном порядке была оказана необходимая медицинская помощь.

Подробности ДТП устанавливаются на месте оперативной группой.

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