ДТП с двумя погибшими под Новосибирском: что известно на данный момент

Posted 14 ноября, 15:08
Published 14 ноября, 15:08
Modified 14 ноября, 15:10
Updated 14 ноября, 15:10
Дорожный инцидент с гибелью двух человек произошел сегодня в Купинском районе Новосибирской области. Предварительно сообщается о лобовом столкновении двух легковых автомобилей.
Иномарка Hyundai двигалась из пос. Чистоозерное в направлении г. Купино, когда выехала на встречку и столкнулась с двигавшемся в встречном направлении автомобилем ВАЗ 2104.
Водитель ВАЗа — мужчина около 42 лет скончался на месте. В салоне кроме него было еще два пассажира. Один из них, мужчина около 40 лет также скончался. Второй получил серьезные травмы. Водитель Hyundai также пострадал в ДТП. Пострадавшим в срочном порядке была оказана необходимая медицинская помощь.
Подробности ДТП устанавливаются на месте оперативной группой.
Напомним, ранее сообщалось о ДТП с пострадавшими с автозаком под Новосибирском.