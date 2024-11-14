Где покататься на горке в Новосибирске — карта бесплатных развлечений

Posted 14 ноября, 04:37
Published 14 ноября, 04:37
Modified 14 ноября, 04:39
Updated 14 ноября, 04:39
Как рассказали Atas.Info в мэрии Новосибирска, установка деревянных горок планируется по всему городу. Эти развлечения будут бесплатными и рассчитаны на семейный отдых. Разместят их к 1 декабря. Но точная дата будет зависеть от погодных условий.
Малые горки появятся в парках «Центральный», «Михайловская набережная», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Бугринская роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Первомайский» и «Заельцовский»;
Большие горки будут установлены в «Центральном», «Кировском», «Березовой роще», «Затулинском», «Заельцовском» и «У моря Обского» — они подойдут для катания детей постарше и взрослых;
Особая двухскатная горка откроется в парке «Арена», предоставляя новый вид спусков для тех, кто любит более интересные катания.
«Также традиционно на территории парка „Михайловская набережная“ будет установлен аттракцион „Ледовый городок“. В комплекс аттракциона входят ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяные чаши для самых младших посетителей и другие игровые арт-объекты и фотозоны», — пояснили в мэрии.
Ледовый городок будет платным, однако предусмотрены льготы: бесплатный вход для детей до трех лет, участников боевых действий, многодетных семей и инвалидов.
О точной дате открытия всех горок и аттракционов будет сообщено ближе к зимнему сезону. Узнать актуальные новости о режиме работы горок и других зимних активностей можно на сайте «Дирекции городских парков» Новосибирска.
Напомним, с 2019 года требования к зимним горкам ужесточились. Теперь они регулируются государственными стандартами безопасности. Введение ГОСТов связано с необходимостью снизить травматизм, так как использование различных приспособлений для катания заметно увеличивает скорость спуска. В Новосибирске также предприняли шаги для повышения безопасности: в 2021 году из-за новых стандартов в городских парках оставили только 11 бесплатных горок, что вызвало волну возмущений среди горожан и общественников.
Кроме того, скатываться на горках нельзя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с кардиостимуляторами, в очках и с медицинскими ограничениями, которые могут быть усилены движением.