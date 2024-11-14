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Posted 14 ноября, 04:37

Published 14 ноября, 04:37

Modified 14 ноября, 04:39

Updated 14 ноября, 04:39

Снежная горка

Где покататься на горке в Новосибирске — карта бесплатных развлечений

14 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI. Снежная горка

В Новосибирске зимние горки установят в 11 парках

К зиме в 11 парках Новосибирска разместят 18 горок. Снежные и ледяные горки, сделанные не по ГОСТу до сих пор остаются под запретом.

Как рассказали Atas.Info в мэрии Новосибирска, установка деревянных горок планируется по всему городу. Эти развлечения будут бесплатными и рассчитаны на семейный отдых. Разместят их к 1 декабря. Но точная дата будет зависеть от погодных условий.

Деревянные горки для зимнего катания разместят в следующих парках города:

  • Малые горки появятся в парках «Центральный», «Михайловская набережная», «имени С. М. Кирова», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Бугринская роща», «Затулинский», «У моря Обского», «Первомайский» и «Заельцовский»;

  • Большие горки будут установлены в «Центральном», «Кировском», «Березовой роще», «Затулинском», «Заельцовском» и «У моря Обского» — они подойдут для катания детей постарше и взрослых;

  • Особая двухскатная горка откроется в парке «Арена», предоставляя новый вид спусков для тех, кто любит более интересные катания.

«Также традиционно на территории парка „Михайловская набережная“ будет установлен аттракцион „Ледовый городок“. В комплекс аттракциона входят ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяные чаши для самых младших посетителей и другие игровые арт-объекты и фотозоны», — пояснили в мэрии.

Ледовый городок будет платным, однако предусмотрены льготы: бесплатный вход для детей до трех лет, участников боевых действий, многодетных семей и инвалидов.

О точной дате открытия всех горок и аттракционов будет сообщено ближе к зимнему сезону. Узнать актуальные новости о режиме работы горок и других зимних активностей можно на сайте «Дирекции городских парков» Новосибирска.

Напомним, с 2019 года требования к зимним горкам ужесточились. Теперь они регулируются государственными стандартами безопасности. Введение ГОСТов связано с необходимостью снизить травматизм, так как использование различных приспособлений для катания заметно увеличивает скорость спуска. В Новосибирске также предприняли шаги для повышения безопасности: в 2021 году из-за новых стандартов в городских парках оставили только 11 бесплатных горок, что вызвало волну возмущений среди горожан и общественников.

ГОСТ для горок диктует конкретные требования:

  • Конструкция должна быть устойчивой, без трещин и неровностей.
  • Самостоятельно лепить горки, не обеспечив их охраной, можно не выше 40 сантиметров.
  • Кататься можно только в «правильных позах» — сидя или лежа на спине головой назад, исключая санки, лыжи и другие небезопасные приспособления.
  • Ежедневный техосмотр включает пробные спуски с весовыми имитаторами, проверку на наличие дефектов.

Кроме того, скатываться на горках нельзя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с кардиостимуляторами, в очках и с медицинскими ограничениями, которые могут быть усилены движением.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Парки#Зима#Безопасность#Развлечения#Горки
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