Где покататься на горке в Новосибирске — карта бесплатных развлечений

Напомним, с 2019 года требования к зимним горкам ужесточились. Теперь они регулируются государственными стандартами безопасности. Введение ГОСТов связано с необходимостью снизить травматизм, так как использование различных приспособлений для катания заметно увеличивает скорость спуска. В Новосибирске также предприняли шаги для повышения безопасности: в 2021 году из-за новых стандартов в городских парках оставили только 11 бесплатных горок, что вызвало волну возмущений среди горожан и общественников.