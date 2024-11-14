Глава СГК извинился перед новосибирцами за затопленные кипятком квартиры

Posted 14 ноября, 08:08
Published 14 ноября, 08:08
Modified 14 ноября, 08:10
Updated 14 ноября, 08:10
Генеральный директор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев в ходе общения с журналистами принес извинения всем горожанам, имущество которых пострадало из-за последствий аварии на насосной станции в Калининском районе 30 октября.
«Хотелось бы извиниться перед новосибирцами за доставленные неудобства. Примем все меры, чтобы компенсировать свою вину. Такого больше не повториться», — сказал Дмитрий Перязев.
Уже закончена оценка размеров ущерба по каждой пострадавшей квартире, в некоторых случаях размер компенсации будет доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Общую сумму выплат глава энергокомпании назвать затруднился. Дмитрий Перязев предпочел называть произошедшее 30 октября не аварией, а «неприятным инцидентом».
Некоторые последствия проблем с оборудованием на насосной станции СГК можно увидеть в нашем ролике.