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Posted 14 ноября, 08:08

Published 14 ноября, 08:08

Modified 14 ноября, 08:10

Updated 14 ноября, 08:10

Та самая насосоная станция, из-за которой произошел коммнальный коллапс

Глава СГК извинился перед новосибирцами за затопленные кипятком квартиры

14 ноября 2024, 08:08
Фото: телеграм-канал СГК. Та самая насосоная станция, из-за которой произошел коммнальный коллапс
Энергетическая компания постарается загладить свою вину деньгами, пообещал Дмитрий Перязев

Генеральный директор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев в ходе общения с журналистами принес извинения всем горожанам, имущество которых пострадало из-за последствий аварии на насосной станции в Калининском районе 30 октября.

«Хотелось бы извиниться перед новосибирцами за доставленные неудобства. Примем все меры, чтобы компенсировать свою вину. Такого больше не повториться», — сказал Дмитрий Перязев.

Уже закончена оценка размеров ущерба по каждой пострадавшей квартире, в некоторых случаях размер компенсации будет доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Общую сумму выплат глава энергокомпании назвать затруднился. Дмитрий Перязев предпочел называть произошедшее 30 октября не аварией, а «неприятным инцидентом».

Некоторые последствия проблем с оборудованием на насосной станции СГК можно увидеть в нашем ролике.

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#Новосибирск#Авария#Компенсация#Извинения#СГК
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