Глава СГК извинился перед новосибирцами за затопленные кипятком квартиры

Уже закончена оценка размеров ущерба по каждой пострадавшей квартире, в некоторых случаях размер компенсации будет доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Общую сумму выплат глава энергокомпании назвать затруднился. Дмитрий Перязев предпочел называть произошедшее 30 октября не аварией, а «неприятным инцидентом».