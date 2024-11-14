Губернатор Травников наградил военно-патриотические клубы Новосибирской области

На встрече выступила и руководитель военно-патриотической морской школы «Штурман» Татьяна Здерева, которая поблагодарила губернатора и правительство региона за поддержку. Сегодня в военно-патриотических клубах Новосибирской области состоит около 20 тысяч подростков и молодёжи, объединённых в более чем 600 клубов, охватывающих самые разнообразные направления: от прикладных военных дисциплин и историко-краеведческих исследований до создания беспилотников.