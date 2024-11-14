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Posted 14 ноября, 09:46

Published 14 ноября, 09:46

Modified 14 ноября, 09:48

Updated 14 ноября, 09:48

Совещание в правительстве

Губернатор Травников наградил военно-патриотические клубы Новосибирской области

14 ноября 2024, 09:46
Фото: Правительство Новосибирской области. Совещание в правительстве
В Новосибирске состоялась встреча главы региона Андрея Травникова с курсантами и руководителями военно-патриотических клубов, отличившихся на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор выразил благодарность молодым патриотам, подчеркнув, что их успехи — это гордость для всего региона. Поздравляя участников встречи с победами, Андрей Травников отметил важность военно-патриотической деятельности, особенно в условиях новых вызовов. Глава региона также выразил уверенность, что успехи ребят вдохновят других на участие в военно-патриотическом движении, которое только продолжит развиваться.

«Вы очень достойно представили Новосибирскую область, наш регион и в этом деле „звучит“. В последние два года мы, конечно, многое переоценили, в том числе и работу военно-патриотических клубов. Это не значит, что мы не знали вас раньше. Я и мои коллеги знали, что клубов много, что они очень разнопрофильные, но всё это воспринималось как отдельные удачные интересные примеры. Ваш личный успех — это хороший пример для ваших товарищей, в том числе младших товарищей, которые заинтересуются и присоединятся к вашим клубам и проектам. Военно-патриотическое движение в Новосибирской области будет только прирастать и становиться всё мощнее», — отметил Андрей Травников.
Участники клубовУчастники клубов
Участники клубов. Фото: Правительство Новосибирской области

На встрече выступила и руководитель военно-патриотической морской школы «Штурман» Татьяна Здерева, которая поблагодарила губернатора и правительство региона за поддержку. Сегодня в военно-патриотических клубах Новосибирской области состоит около 20 тысяч подростков и молодёжи, объединённых в более чем 600 клубов, охватывающих самые разнообразные направления: от прикладных военных дисциплин и историко-краеведческих исследований до создания беспилотников.

Курсанты ВПК активно сотрудничают с участниками СВО, участвуют в сборе гуманитарной помощи, плетении маскировочных сетей. В этой работе помогают и студенты Колледжа лёгкой промышленности, которые шьют госпитальное бельё и носилки для военнослужащих. Бойцы, в свою очередь, делятся опытом и участвуют в мероприятиях патриотических клубов.

Совещание в правительствеСовещание в правительстве
Совещание в правительстве. Фото: Правительство Новосибирской области

За значительные успехи в военно-патриотической деятельности Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области получили: военно-патриотическая морская школа «Штурман» Детского морского центра «Флагман», ВПК «Витязь-Патриот» СОШ №105 имени Героя России Ивана Шелохвостова, ВПК «Гвардия» Лицея №6, ВПК «Искатели» Центра образования «Верх-Тулинский», ВПК «Стрижи» СОШ №2 города Оби, «Школа младших командиров» и «Юный защитник» Центра героико-патриотического воспитания «Пост №1», команда Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко, а также районный ВПК «Гренадёр» Дома детского творчества Черепановского района.

Военно-патриотическое движение Новосибирской области сегодня демонстрирует эффективную систему воспитания, поддерживая молодёжь в её стремлении к личностному росту и готовности служить стране.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Губернатор#Поддержка#Патриотизм#Молодёжь#Военно-патриотические клубы
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