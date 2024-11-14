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Posted 14 ноября, 03:58

Published 14 ноября, 03:58

Modified 14 ноября, 04:00

Updated 14 ноября, 04:00

Энергетики обещают быстро устранить аварию

Из-за аварийного отключения сотни жителей Новосибирска остались без электричества

14 ноября 2024, 03:58
Фото: 1MI. Энергетики обещают быстро устранить аварию

Десятки домов остались без света в Заельцовском районе Новосибирска

Аварийное отключение затронуло жилой сектор в районе улиц Победы и Студенческой, следует из данных муниципального портала.

Аварийное отключение электроэнергии в Заельцовском районе затронуло жителей домов по улицам Локомотивная, Студенческая, Победы, Юннатов и 30 лет Октября. Это район частного сектора, примыкающий улице Жуковского.

«Отключение ТП-395 для работ по переулку Школьный», — так официально звучит причина отсутствия электроэнергии, указанная на муниципальном портале Новосибирска.

Отключения коснулись частного сектораОтключения коснулись частного сектора
Отключения коснулись частного сектора. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Энергетики обещают завершить ремонтные работы к полудню 14 ноября.

Тем временем, в мэрии признали, что город уйдет в зиму с сотнями коммунальных разрытий из-за ремонта теплосетей. Ямы не успеют закопать до наступления сильных морозов.

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