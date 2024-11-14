Из-за аварийного отключения сотни жителей Новосибирска остались без электричества

Posted 14 ноября, 03:58
Published 14 ноября, 03:58
Modified 14 ноября, 04:00
Updated 14 ноября, 04:00
Аварийное отключение электроэнергии в Заельцовском районе затронуло жителей домов по улицам Локомотивная, Студенческая, Победы, Юннатов и 30 лет Октября. Это район частного сектора, примыкающий улице Жуковского.
«Отключение ТП-395 для работ по переулку Школьный», — так официально звучит причина отсутствия электроэнергии, указанная на муниципальном портале Новосибирска.
Энергетики обещают завершить ремонтные работы к полудню 14 ноября.
Тем временем, в мэрии признали, что город уйдет в зиму с сотнями коммунальных разрытий из-за ремонта теплосетей. Ямы не успеют закопать до наступления сильных морозов.