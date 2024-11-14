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Posted 14 ноября, 09:19

Published 14 ноября, 09:19

Modified 14 ноября, 09:34

Updated 14 ноября, 09:34

Магазин верхней одежды

Как модно одеваться зимой 2024/2025: теплые и стильные тренды от эксперта

14 ноября 2024, 09:19
Фото: 1MI. Магазин верхней одежды

Стилист рассказала жителям Новосибирска о модных трендах на зиму 2024-2025

Стилист Юлия Гуринова раскрывает секреты стильного зимнего гардероба, который не только подчеркнет индивидуальность, но и поможет справиться с холодом. По ее мнению, даже в самые морозные дни можно выглядеть эффектно и при этом не переплачивать, если знать несколько простых правил и трендов.

Почему так важно продумать зимний гардероб заранее?

Как отмечает стилист Юлия Гуринова, далеко не все задумываются о стиле зимой — многим проще выбрать проверенные и удобные варианты. Сказывается и стоимость одежды: зимние вещи стоят дороже, а значит, их покупают реже. Тем не менее, как утверждает стилист, важен баланс: продуманный базовый гардероб с трендовыми элементами позволяет не только обновить образ, но и вписаться в бюджет, если делать покупки в сезон распродаж.

«Хочется отметить, что тренды в магазинах на рейлах — это вещи, которые отражают общее направление, тенденцию на определенном витке моды. И в зависимости от стиля, тренды проявляются по-разному. Например, чепчик — головной убор, который стал трендом пару сезонов назад в формате наивного, подросткового стиля, сегодня не потерял своих позиций, а наоборот появился и в спортивном направлении, в минимализме и прочих, изменив немного модель, посадку и дизайн», — рассказала эксперт.
Трендовые головные уборыТрендовые головные уборы
Трендовые головные уборыТрендовые головные уборы
Трендовые головные уборыТрендовые головные уборы
Трендовые головные уборыТрендовые головные уборы
Трендовые головные уборы. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Главные модные тренды зимней верхней одежды

Юлия Гуринова выделяет направления, актуальные для зимы 2024/2025. Верхняя одежда — основа зимнего гардероба, и важно подобрать не только тёплую, но и стильную вещь

«Во-первых, в гардеробе должно быть, как минимум три варианта и того и другого на один сезон, ведь не смотря на то что все это одна зима, погодные условия существенно меняются, да и настроение тоже. Это может быть такой набор: пальто длинное, пальто короткое и пуховик», — поясняет специалист.
  • Длинное пальто. Универсальное решение для минималистов, которое можно адаптировать под спортивный, кэжуал и романтический стили. Прямой крой и минималистичные детали сделают пальто более универсальным, а приталенное придаст больше романтики и наивности.
  • Пальто-жакет. Короткое пальто оценят любители делового стиля. Оно хорошо смотрится с брюками и классической обувью, а для зимнего образа в него можно добавить лёгкие акценты, вроде шарфа или платка.
  • Пуховик. Этот элемент может быть как спортивным, так и более повседневным. Важно учитывать цветовую гамму: пастельные оттенки подойдут романтическим натурам, а неоновые — спортивным. Юлия также рекомендует выбирать пуховик оверсайз для минималистов, а для кэжуал-стиля подойдут бомберы или модели в клетку и коричневых оттенках.
Длинное пальтоДлинное пальто
Короткое пальтоКороткое пальто
ПуховикПуховик
Длинное пальто. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Тренды, которые можно сочетать с базовыми вещами

В моде сейчас минимализм в деталях: главное, чтобы вещи были удобными и соответствовали вашему стилю. При этом стилист советует сочетать базовый гардероб с трендами. Правда, сделать это удастся только если вы знаете свой стиль.

  • Красное пальто подойдет для делового образа, придаст ему выразительности, особенно в сочетании с серыми или чёрными элементами — это тренд нынешнего сезона.
  • Неоновое пальто для офиса со спортивным стилем — это отличный способ добавить яркость в повседневный образ и при этом выглядеть стильно. Поможет не превратиться в «серую мышь», если основной гардероб состоит из офисных вещей.
Красное пальтоКрасное пальто
Неоновый жакетНеоновый жакет
Красное пальто. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Стилист подчёркивает, что важно избегать элементов, которые сразу определяют вещь в конкретный стиль, например, капюшона, если вы ищете универсальное пальто. Такой подход делает гардероб более гибким.

«По моему личному опыту стоит приобретать лишь в случае, когда в гардеробе уже есть как минимум три-четыре базовых варианта по моделям и на разные температурные режимы с разницей в 5 градусов, закрывающие все ваши потребности», — поясняет Юлия Гуринова.

Стилист также не советует покупать пальто своего размера. Во-первых, в моде сейчас оверсайз. А во-вторых, одежда на пару размеров больше не будет подчеркивать недостатки фигуры. Кроме того, стоит учитывать, что зимой приходится носить свитеры, пиджаки, которые придают нам объема.

Трендовая верхняя одеждаТрендовая верхняя одежда
Трендовая верхняя одеждаТрендовая верхняя одежда
Трендовая верхняя одеждаТрендовая верхняя одежда
Такое пальто уже не стоит братьТакое пальто уже не стоит брать
Трендовая верхняя одежда. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Стилист завершает свои советы напоминанием: важно не следовать слепо модным тенденциям, а выбирать те элементы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и будут удобными в повседневной жизни.

«Стильный человек — это тот, кого не волнует, какие новые тренды появились. Потому что человек, у которого есть свой стиль всегда выше трендов и не зависит от них», — отмечает Юлия.
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