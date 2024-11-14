Как модно одеваться зимой 2024/2025: теплые и стильные тренды от эксперта

Как отмечает стилист Юлия Гуринова, далеко не все задумываются о стиле зимой — многим проще выбрать проверенные и удобные варианты. Сказывается и стоимость одежды: зимние вещи стоят дороже, а значит, их покупают реже. Тем не менее, как утверждает стилист, важен баланс: продуманный базовый гардероб с трендовыми элементами позволяет не только обновить образ, но и вписаться в бюджет, если делать покупки в сезон распродаж.