Как модно одеваться зимой 2024/2025: теплые и стильные тренды от эксперта

Posted 14 ноября, 09:19
Published 14 ноября, 09:19
Modified 14 ноября, 09:34
Updated 14 ноября, 09:34
Как отмечает стилист Юлия Гуринова, далеко не все задумываются о стиле зимой — многим проще выбрать проверенные и удобные варианты. Сказывается и стоимость одежды: зимние вещи стоят дороже, а значит, их покупают реже. Тем не менее, как утверждает стилист, важен баланс: продуманный базовый гардероб с трендовыми элементами позволяет не только обновить образ, но и вписаться в бюджет, если делать покупки в сезон распродаж.
«Хочется отметить, что тренды в магазинах на рейлах — это вещи, которые отражают общее направление, тенденцию на определенном витке моды. И в зависимости от стиля, тренды проявляются по-разному. Например, чепчик — головной убор, который стал трендом пару сезонов назад в формате наивного, подросткового стиля, сегодня не потерял своих позиций, а наоборот появился и в спортивном направлении, в минимализме и прочих, изменив немного модель, посадку и дизайн», — рассказала эксперт.
Юлия Гуринова выделяет направления, актуальные для зимы 2024/2025. Верхняя одежда — основа зимнего гардероба, и важно подобрать не только тёплую, но и стильную вещь
«Во-первых, в гардеробе должно быть, как минимум три варианта и того и другого на один сезон, ведь не смотря на то что все это одна зима, погодные условия существенно меняются, да и настроение тоже. Это может быть такой набор: пальто длинное, пальто короткое и пуховик», — поясняет специалист.
В моде сейчас минимализм в деталях: главное, чтобы вещи были удобными и соответствовали вашему стилю. При этом стилист советует сочетать базовый гардероб с трендами. Правда, сделать это удастся только если вы знаете свой стиль.
Стилист подчёркивает, что важно избегать элементов, которые сразу определяют вещь в конкретный стиль, например, капюшона, если вы ищете универсальное пальто. Такой подход делает гардероб более гибким.
«По моему личному опыту стоит приобретать лишь в случае, когда в гардеробе уже есть как минимум три-четыре базовых варианта по моделям и на разные температурные режимы с разницей в 5 градусов, закрывающие все ваши потребности», — поясняет Юлия Гуринова.
Стилист также не советует покупать пальто своего размера. Во-первых, в моде сейчас оверсайз. А во-вторых, одежда на пару размеров больше не будет подчеркивать недостатки фигуры. Кроме того, стоит учитывать, что зимой приходится носить свитеры, пиджаки, которые придают нам объема.
Стилист завершает свои советы напоминанием: важно не следовать слепо модным тенденциям, а выбирать те элементы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и будут удобными в повседневной жизни.
«Стильный человек — это тот, кого не волнует, какие новые тренды появились. Потому что человек, у которого есть свой стиль всегда выше трендов и не зависит от них», — отмечает Юлия.