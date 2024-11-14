Киберэксперт советует брать паузу при предложении выгодных вариантов инвестиций

Posted 14 ноября, 12:08
Published 14 ноября, 12:08
Modified 14 ноября, 12:09
Updated 14 ноября, 12:09
«Банки сейчас активно всем предлагают инвестировать, собрать свой портфель и при этом дают первый какой-то бонус… Но для того чтобы заниматься этим, получить плюшки и всё остальное, вам необходимо установить отдельное приложение. Соответственно, мошенники на этом играют. На самом деле это приложение имеет скрытый функционал, который может перехватывать смс, отправлять их хакерам, злоумышленникам, мошенникам», — предупредил собеседник RT.
Таким образом, по его словам, хакеры могут получить доступ к банковским приложениям, к смс, чтобы подтверждать платежи и получить возможность оформить кредиты.
Как посоветовал Курочкин, если вы действительно решили заняться инвестициями, то важно зайти на официальный сайт или в официальные приложения банка.
«Ни по какой ссылке, которую вам прислали (ничего не устанавливать. — RT). Схем миллион. Совет один: всё перепроверять, никому не доверять, то есть взять паузу и трезво подумать, а ещё посоветоваться с родственниками. То есть всегда нужно взять время на подумать, даже если очень хочется. А когда тем более говорят, что только сейчас и только у нас, подгоняют, иначе всё сгорит, то тем более 99% — это мошенничество», — заключил специалист.