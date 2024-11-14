Когда солить и квасить капусту в ноябре? Благоприятные дни для сокровищницы витаминов

Posted 14 ноября, 14:11
Published 14 ноября, 14:11
Modified 14 ноября, 14:13
Updated 14 ноября, 14:13
Ноябрь это лучшее время для засолки и квашения капусты, которая является незаменимым ингредиентом для винегретов, салатов, кислых щей, солянки, пирожков и прочих блюд. Переоценить такую капусту сложно, ведь она действительно считается одним из самых питательных и витаминных продуктов, получившихся в процессе естественного брожения.
Квашеная капуста — это кислая, солёная, ферментированная молочнокислыми бактериями еда. На протяжении тысячелетий она была основным продуктом питания наших предков по всему миру.
Наука только сейчас начинает открывать для себя все преимущества того, что древняя мудрость хранит тысячелетиями, рассказывает издание Wholeisticliving, перечисляя наиболее известные и доказанные свойства квашеной капусты.
Квашеная капуста имеет в своем составе пребиотические компоненты, которые питают и стимулируют рост пробиотических микробов в кишечнике. Каждая ложка содержит пробиотические штаммы, в частности Leuconostoc mesenteroides, L. plantarum, Lactobacillus brevis, Pediococcus pentosaceus и Enterococcus, которые способствуют здоровому пищеварению.
Помимо пользы для микрофлоры кишечника, этот продукт является отличным источником витамина C, поэтому может укреплять иммунитет и снижать риск заболеваний.
«Так что квашеную капусту можно назвать иммуностимулятором: всего 100 г этого продукта в день повысят сопротивляемость не только гриппу и ОРВИ, но и коронавирусной инфекции», — подтверждают эксперты Роспотребнадзора.
Квашеная капуста содержит различные антиоксиданты, сульфорафан и десятки других «летучих соединений», которые помогают снизить окислительный стресс и предотвратить повреждение клеток, вызванное воспалением. Однако стоит знать, что не вся квашеная капуста одинаково богата антиоксидантами. Например, исследование, проведённое в 2022 году, показало, что в домашних вариантах квашеной капусты содержится значительно больше антиоксидантов, чем в её аналогах промышленного производства.
Согласно исследованиям, регулярное употребление сырой пробиотической квашеной капусты со временем может помочь снизить риск развития некоторых видов рака, в частности толстой кишки, лёгких и молочной железы.
Пробиотические штаммы квашеной капусты показали свою эффективность в улучшении настроения и психического здоровья за счёт уменьшения воспаления, улучшения усвоения питательных веществ и даже изменения путей выработки серотонина и дофамина в лучшую сторону.
Особые компоненты квашеной капусты хорошим питанием для людей, страдающих от гормонального дисбаланса и повышенного эстрогена.
Наверняка вы не раз замечали, что посоленная обычным способом капуста протухала и портилась. Дело в том, что Лунный календарь играет одну из важных ролей в этом процессе, оказывая влияние как на приливы и отливы воды, так и на выделение капустного сока.
Чтобы капуста была такой, что пальчики оближешь, перед ее готовкой необходимо проверить календарь на следующие факторы:
Лучшими днями для засолки капусты в этом месяце являются — 7, 12 и 14 ноября.
Помимо них есть еще и благоприятные дни — 6, 13 и 15 ноября.
14 и 15.11.2024 являются наиболее удачными для заготовок. В этот период Луна находится в земном знаке Тельца, поэтому способствует консервации и сохранению урожая, согласно Лунному календарю Rhythmofnature.
А вот в неблагоприятные дни старайтесь отложить все дела до наиболее подходящего периода. Не стоит солить капусту 10, 11, 18, 19, 20 числа, поскольку Луна находится в водном знаке и сделает ее водянистой.
Если у вас нет возможности соблюдать Лунный календарь, старайтесь квасить капусту со 2 по 15 число каждого месяца, когда Луна находится в растущей фазе. Капуста всегда будет вкусной и хрустящей.
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