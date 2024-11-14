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Posted 14 ноября, 14:11

Published 14 ноября, 14:11

Modified 14 ноября, 14:13

Updated 14 ноября, 14:13

Когда солить капусту в ноябре 2024 года

Когда солить и квасить капусту в ноябре? Благоприятные дни для сокровищницы витаминов

14 ноября 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney. Когда солить капусту в ноябре 2024 года
Чтобы засолить капусту нужен не только хороший рецепт, но и знание лунного календаря. Он подскажет наиболее удачные дни, которые помогут заготовке не заплесневеть и получить наилучший результат.

Ноябрь это лучшее время для засолки и квашения капусты, которая является незаменимым ингредиентом для винегретов, салатов, кислых щей, солянки, пирожков и прочих блюд. Переоценить такую капусту сложно, ведь она действительно считается одним из самых питательных и витаминных продуктов, получившихся в процессе естественного брожения.

Что такое квашеная капуста?

Квашеная капуста — это кислая, солёная, ферментированная молочнокислыми бактериями еда. На протяжении тысячелетий она была основным продуктом питания наших предков по всему миру.

В чем польза квашеной капусты?

Наука только сейчас начинает открывать для себя все преимущества того, что древняя мудрость хранит тысячелетиями, рассказывает издание Wholeisticliving, перечисляя наиболее известные и доказанные свойства квашеной капусты.

Квашеная капуста имеет в своем составе пребиотические компоненты, которые питают и стимулируют рост пробиотических микробов в кишечнике. Каждая ложка содержит пробиотические штаммы, в частности Leuconostoc mesenteroides, L. plantarum, Lactobacillus brevis, Pediococcus pentosaceus и Enterococcus, которые способствуют здоровому пищеварению.

Помимо пользы для микрофлоры кишечника, этот продукт является отличным источником витамина C, поэтому может укреплять иммунитет и снижать риск заболеваний.

«Так что квашеную капусту можно назвать иммуностимулятором: всего 100 г этого продукта в день повысят сопротивляемость не только гриппу и ОРВИ, но и коронавирусной инфекции», — подтверждают эксперты Роспотребнадзора.
Польза квашеной капустыПольза квашеной капусты
Польза квашеной капусты. Фото: 1MI

Квашеная капуста содержит различные антиоксиданты, сульфорафан и десятки других «летучих соединений», которые помогают снизить окислительный стресс и предотвратить повреждение клеток, вызванное воспалением. Однако стоит знать, что не вся квашеная капуста одинаково богата антиоксидантами. Например, исследование, проведённое в 2022 году, показало, что в домашних вариантах квашеной капусты содержится значительно больше антиоксидантов, чем в её аналогах промышленного производства.

Согласно исследованиям, регулярное употребление сырой пробиотической квашеной капусты со временем может помочь снизить риск развития некоторых видов рака, в частности толстой кишки, лёгких и молочной железы.

Пробиотические штаммы квашеной капусты показали свою эффективность в улучшении настроения и психического здоровья за счёт уменьшения воспаления, улучшения усвоения питательных веществ и даже изменения путей выработки серотонина и дофамина в лучшую сторону.

Особые компоненты квашеной капусты хорошим питанием для людей, страдающих от гормонального дисбаланса и повышенного эстрогена.

Хорошие и благоприятные дни для засолки капустыХорошие и благоприятные дни для засолки капусты
Хорошие и благоприятные дни для засолки капусты. Фото: Изображение Midjourney

Когда солить капусту в ноябре: самые удачные лунные дни

Наверняка вы не раз замечали, что посоленная обычным способом капуста протухала и портилась. Дело в том, что Лунный календарь играет одну из важных ролей в этом процессе, оказывая влияние как на приливы и отливы воды, так и на выделение капустного сока.

Чтобы капуста была такой, что пальчики оближешь, перед ее готовкой необходимо проверить календарь на следующие факторы:

  • Растущая Луна: после Полнолуния капуста обычно получается склизкой и быстро стухает, поэтому не рекомендуется солить на Убывающую Луну.
  • Зодиакальное созвездие: не все знаки зодиака способствуют удачному результату даже на Растущую Луну. Всегда сверяйтесь с календарем, в каком знаке она находится.
  • Дни недели: наиболее подходящими считаются вторник и четверг — мужские дни.

Лучшими днями для засолки капусты в этом месяце являются — 7, 12 и 14 ноября.

Помимо них есть еще и благоприятные дни — 6, 13 и 15 ноября.

14 и 15.11.2024 являются наиболее удачными для заготовок. В этот период Луна находится в земном знаке Тельца, поэтому способствует консервации и сохранению урожая, согласно Лунному календарю Rhythmofnature.

А вот в неблагоприятные дни старайтесь отложить все дела до наиболее подходящего периода. Не стоит солить капусту 10, 11, 18, 19, 20 числа, поскольку Луна находится в водном знаке и сделает ее водянистой.

Если у вас нет возможности соблюдать Лунный календарь, старайтесь квасить капусту со 2 по 15 число каждого месяца, когда Луна находится в растущей фазе. Капуста всегда будет вкусной и хрустящей.

Ранее мы рассказывали удачный рецепт заправки из борща, которому исполнилось 30 лет.

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