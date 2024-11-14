Кто такой Уалихан Кайсаров: он требует отдать Новосибирск Казахстану

В промежутках между этими выборами невезучий политик пытается снова принять участие в выборах президента республики, но ему опять отказывают в регистрации. Он так и не выучил толком казахский язык, допустив массу ошибок в написанной собственноручно биографии. Кроме того, выяснилось, что у него двойное гражданство, а по казахстанскому законодательству это не позволяет претендовать на высший государственный пост.