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Posted 14 ноября, 05:33

Published 14 ноября, 05:33

Modified 14 ноября, 05:35

Updated 14 ноября, 05:35

Он пытался участвовать в выборах различного уровня, но по большей части безуспешно

Кто такой Уалихан Кайсаров: он требует отдать Новосибирск Казахстану

14 ноября 2024, 05:33
Фото: dzen.ru. Он пытался участвовать в выборах различного уровня, но по большей части безуспешно

Казахский политик требует отдать Новосибирск его стране

Скандального политика на родине постоянно преследуют неудачи — Atas.Info изучил его биографию.

Уалихан Кайсаров, заявивший о «моральном праве» казахов претендовать на Сибирь, поскольку эти земли когда-то были завоеваны Чингисханом, на политическом поле не столь удачлив, как монгольский правитель на поле брани.

Выпускник Карагандинского политехнического института после получения диплома в 1989 году почему-то начал свою карьеру грузчиком на шахте ПО «Карагандауголь». Потом его переводят на должность подземного горнорабочего, затем участкового горного нормировщика. Но интересы Кайсарова лежали в области политики.

Покинув шахту, он занимает пост налогового инспектора, а затем идет в бизнес, возглавив ТОО «Интеркорпорация». И в 1999 становится депутатом Сената Парламента Республики Казахстан от Карагандинской области.

Он долго метался между несколькими партиями. Весной 2004 года тогда еще сенатор Кайсаров объявил о создании Казахстанской партии социальной защиты «Абырой». Через три месяца в регистрации партии было отказано.

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В 2009 году он стал членом политсовета партии «Азат». НО в 2022 году был исключен из парии за хулиганство — он самовольно захватил партийный офис и пытался там проводить собрания по выдвижения себя кандидатом в президенты республики. Впрочем, до регистрации на президентских выборах дело не дошло — Кайсаров провалил экзамен на знание казахского языка.

В конце 2011 он вступает в в партию «Адилет», в 2012 неудачно пытается баллотироваться на депутатских выборах Мажилиса Парламента Республики Казахстан, но неудачно.
Вторую попытку попасть в Мажилис Кайсаров предпринимает в 2019 году, уже от Общенациональной социал-демократической партии. И опять провал.

В промежутках между этими выборами невезучий политик пытается снова принять участие в выборах президента республики, но ему опять отказывают в регистрации. Он так и не выучил толком казахский язык, допустив массу ошибок в написанной собственноручно биографии. Кроме того, выяснилось, что у него двойное гражданство, а по казахстанскому законодательству это не позволяет претендовать на высший государственный пост.

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Сейчас Уалихан Кайсаров представляется историком и президентом благотворительного фонда «Ауыл Балалары». Однако политических амбиций он не оставил и пытается участвовать в выборах. Одна из последних попыток — в 2022 году Кайсаров хотел баллотироваться в Сенат от Улытауской области. Но не был зарегистрирован, поскольку не получил поддержку региональных депутатов. В этом же году выдвинул свою кандидатуру на пост главы города Астана, но не смог начать кампанию из-за отсутствия сторонников,

Был замешан Кайсаров и в громком экономическом скандале. В 2016 он объявил о создании национального поисковика, аналога Google. По его собственным словам, вложил в проект 2 млн долларов. Проект носил название Yuwert и Кайсаров рассказывал, что через год после запуска капитализация компании составит 140 млн долларов.

В реальности через два года в компании-разработчике Yuwert IT начались долги по зарплате, к 2020 году фирма перестала платить налоги в бюджет, имела миллионные задолженности по искам кредиторов и в итоге была внесена в список неблагонадежных организаций, как отсутствующая по юридическому адресу.

Национальный поисковик так и не был создан.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в ответ на рассуждения Уалихана Кайсарова о праве Казахстана на территории Сибири, Алтая и далее, вплоть до Москвы назвал казахского экс-депутата «маргиналом».

Не менее жестко высказался и историк Евгений Спицин, подчеркнув, что суждения Кайсарова должен оценивать психиатр.

Даже влиятельные казахские издания напомнили, что попытки привязать казахов к Чингисхану не имеют под собой никаких оснований, поскольку завоеватель все-таки был монголом. «Великим монголом» назвал Чингисхана и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время недавнего официального визита в Монголию.

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