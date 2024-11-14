Купите дорогую вещь, и забот не будет весь год — народные приметы на 15 ноября

Posted 14 ноября, 13:34
Published 14 ноября, 13:34
Modified 14 ноября, 13:34
Updated 14 ноября, 13:34
Святые Акиндин и Пигасий были приближенными царя Соломона, но тайно исповедовали христианство. Узнав о вере подданных, царь приказал подвергнуть их пыткам, пытаясь заставить их отречься от Христа. Однако, несмотря на мучения, они продолжали оставаться верными своей вере, и это явилось поводом для многочисленных чудес. Согласно житию святых, огонь, на котором их собирались сжечь, погас, а звери, в клетки к которым их бросали, не причиняли им вреда. Их стойкость вдохновила многих людей, обратившихся к христианству. Святых Акиндина и Пигасия почитают как покровителей житниц, молятся им о защите амбаров и богатом урожае.
Народные приметы на 15 ноября помогают предсказать погоду на ближайшие недели и даже весну:
Для людей, тесно связанных с сельским хозяйством, 15 ноября был днём особого внимания к природе. Именно в этот период жители деревень могли прогнозировать, насколько суровой будет зима и когда ждать первых морозов.
Этот день в народе посвящали духам житниц и амбаров, таким как овинник и гуменник. По поверьям, овинник был суровым духом, оберегавшим зерно от пожара и злых сил. Ему приписывали вид чёрного кота с горящими глазами или старика, покрытого шерстью, — символы достатка и защиты. Чтобы задобрить овинника, в амбаре оставляли угощения — обычно это был свежий хлеб, который клали в угол.
Заговор на желание и защита от беды: утром 15 ноября люди загадывали желания, обращаясь к духам дома. Говорили, что если встать до рассвета, открыть окно и прошептать сокровенное, оно обязательно исполнится. Женщины зажигали свечу у порога дома, прося у огня защиту для семьи и детей от горестей и болезней.
На Житницу существует несколько обычаев, которые сулят удачу и благополучие:
Согласно народным верованиям, некоторые поступки в этот день могут принести несчастье:
15 ноября было особенно важно для молодых девушек. По народным поверьям, если у девушки в этот день сильно забьется сердце, значит, где-то поблизости находится её будущий суженый.
В христианской традиции святому Акиндину и Пигасию молятся за защиту дома от бед и несчастий. В этот день также читают молитвы перед Шуйско-Смоленской иконой Божией Матери, которую просят об исцелении от недугов и защиты от страшных болезней.
Считается, что число дня — пятерка, которая символизирует импульсивность и умение быстро принимать важные решения. Это хороший день для построения планов и новых начинаний. Однако число пять также предостерегает от чрезмерного риска и склонности к конфликтам, особенно на работе.