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Posted 14 ноября, 13:34

Published 14 ноября, 13:34

Modified 14 ноября, 13:34

Updated 14 ноября, 13:34

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Купите дорогую вещь, и забот не будет весь год — народные приметы на 15 ноября

14 ноября 2024, 13:34
Фото: 1MI. Покупки в магазине
15 ноября в православном календаре отмечают память святых великомучеников Акиндина и Пигасия, пострадавших за христианскую веру. В народе этот день называют Житницей, и он традиционно связан с сельскохозяйственными заботами, уборкой зерна и осенними приметами.

История и значение дня Акиндина и Пигасия

Святые Акиндин и Пигасий были приближенными царя Соломона, но тайно исповедовали христианство. Узнав о вере подданных, царь приказал подвергнуть их пыткам, пытаясь заставить их отречься от Христа. Однако, несмотря на мучения, они продолжали оставаться верными своей вере, и это явилось поводом для многочисленных чудес. Согласно житию святых, огонь, на котором их собирались сжечь, погас, а звери, в клетки к которым их бросали, не причиняли им вреда. Их стойкость вдохновила многих людей, обратившихся к христианству. Святых Акиндина и Пигасия почитают как покровителей житниц, молятся им о защите амбаров и богатом урожае.

Святые Акиндин и ПигасийСвятые Акиндин и Пигасий
Святые Акиндин и Пигасий. Фото: Икона

Приметы на погоду в Акиндинов день

Народные приметы на 15 ноября помогают предсказать погоду на ближайшие недели и даже весну:

  • Галки и синицы летают во дворе — ожидается снегопад.
  • Вороны кричат в сторону юга — примета того, что скоро потеплеет.
  • Облака плывут против ветра — к снегопаду.
  • Затянутое тучами небо — к оттепели.
  • Снег в Акиндинов день обещает весенний разлив рек, а если дороги раскиснут от грязи, теплая погода продлится до начала декабря.

Для людей, тесно связанных с сельским хозяйством, 15 ноября был днём особого внимания к природе. Именно в этот период жители деревень могли прогнозировать, насколько суровой будет зима и когда ждать первых морозов.

Снег будет предвестников весеннего разлива рекСнег будет предвестников весеннего разлива рек
Снег будет предвестников весеннего разлива рек. Фото: 1MI

Традиции и обряды на Житницу

Этот день в народе посвящали духам житниц и амбаров, таким как овинник и гуменник. По поверьям, овинник был суровым духом, оберегавшим зерно от пожара и злых сил. Ему приписывали вид чёрного кота с горящими глазами или старика, покрытого шерстью, — символы достатка и защиты. Чтобы задобрить овинника, в амбаре оставляли угощения — обычно это был свежий хлеб, который клали в угол.

Заговор на желание и защита от беды: утром 15 ноября люди загадывали желания, обращаясь к духам дома. Говорили, что если встать до рассвета, открыть окно и прошептать сокровенное, оно обязательно исполнится. Женщины зажигали свечу у порога дома, прося у огня защиту для семьи и детей от горестей и болезней.

Совершите обряд с хлебомСовершите обряд с хлебом
Совершите обряд с хлебом. Фото: 1MI

Что рекомендуется делать 15 ноября

На Житницу существует несколько обычаев, которые сулят удачу и благополучие:

  1. Загадывать желание. Народная мудрость говорит, что желания, загаданные в этот день, исполняются.
  2. Попросить прощения у тех, кого обидели. Считалось, что прощение в этот день принесет умиротворение и улучшение в делах.
  3. Расплатиться с долгами — но важно делать это правой рукой, положив деньги на поверхность, чтобы не остаться в должниках.
  4. Приобрести дорогую одежду. Согласно приметам, одежда, купленная в этот день, прослужит дольше и принесет радость.

Чего нельзя делать в Акиндинов день

Согласно народным верованиям, некоторые поступки в этот день могут принести несчастье:

  • Не давать и не брать в долг. Считается, что долг, взятый 15 ноября, будет сложно вернуть.
  • Не употреблять спиртное и сладкое. В древности верили, что алкоголь и сладости на Житницу приведут к ссорам с близкими, денежным потерям и проблемам со здоровьем.
  • Не рассказывать чужих секретов. Считается, что такие разговоры принесут проблемы в личной и профессиональной жизни.
  • Не ломать ветки на деревьях. Это может привести к бедам и неприятностям.
  • Не ругаться и не обижаться — по приметам, ссоры в этот день грозят неприятностями на работе и финансовыми потерями.
Не пейт алкогольНе пейт алкоголь
Не пейт алкоголь. Фото: 1MI

Приметы для незамужних девушек

15 ноября было особенно важно для молодых девушек. По народным поверьям, если у девушки в этот день сильно забьется сердце, значит, где-то поблизости находится её будущий суженый.

Акиндин и Пигасий как защитники дома и семейного очага

В христианской традиции святому Акиндину и Пигасию молятся за защиту дома от бед и несчастий. В этот день также читают молитвы перед Шуйско-Смоленской иконой Божией Матери, которую просят об исцелении от недугов и защиты от страшных болезней.

Приметы на 15 ноября в нумерологии

Считается, что число дня — пятерка, которая символизирует импульсивность и умение быстро принимать важные решения. Это хороший день для построения планов и новых начинаний. Однако число пять также предостерегает от чрезмерного риска и склонности к конфликтам, особенно на работе.

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