Купите дорогую вещь, и забот не будет весь год — народные приметы на 15 ноября

Святые Акиндин и Пигасий были приближенными царя Соломона, но тайно исповедовали христианство. Узнав о вере подданных, царь приказал подвергнуть их пыткам, пытаясь заставить их отречься от Христа. Однако, несмотря на мучения, они продолжали оставаться верными своей вере, и это явилось поводом для многочисленных чудес. Согласно житию святых, огонь, на котором их собирались сжечь, погас, а звери, в клетки к которым их бросали, не причиняли им вреда. Их стойкость вдохновила многих людей, обратившихся к христианству. Святых Акиндина и Пигасия почитают как покровителей житниц, молятся им о защите амбаров и богатом урожае.