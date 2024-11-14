Места депутатов-иноагентов заняли единороссы

На округах №25 и №46 теперь будут работать назначенные кураторы. Дмитрий Червов, депутат от фракции «Единая Россия», возглавит работу на округе №25, который ранее представлял Картавин. Его кандидатуру поддержали единогласно. На место Каверзиной в округе №46 было больше претендентов, включая Антона Бурмистрова от КПРФ и Алексея Михайлова от «Единой России». Несмотря на поддержку Бурмистрова со стороны общественных организаций и местных жителей, горсовет утвердил Михайлова, который получил 34 голоса.