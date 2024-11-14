Места депутатов-иноагентов заняли единороссы

Posted 14 ноября, 08:27
Published 14 ноября, 08:27
Modified 14 ноября, 08:29
Updated 14 ноября, 08:29
13 ноября в Новосибирске прошло внеочередное заседание горсовета, на котором депутатов Светлану Каверзину* и Антона Картавина** досрочно лишили полномочий. Оба политика были ранее внесены в реестр иностранных агентов и не смогли исключиться из него до установленного срока. В соответствии с федеральным законодательством их депутатские полномочия прекращены, и их округа переданы под временное руководство других депутатов.
На округах №25 и №46 теперь будут работать назначенные кураторы. Дмитрий Червов, депутат от фракции «Единая Россия», возглавит работу на округе №25, который ранее представлял Картавин. Его кандидатуру поддержали единогласно. На место Каверзиной в округе №46 было больше претендентов, включая Антона Бурмистрова от КПРФ и Алексея Михайлова от «Единой России». Несмотря на поддержку Бурмистрова со стороны общественных организаций и местных жителей, горсовет утвердил Михайлова, который получил 34 голоса.
Спикер горсовета Дмитрий Асанцев объяснил, что назначение кураторов поможет обеспечить непрерывное взаимодействие с избирателями до проведения очередных выборов в сентябре 2025 года. Новый порядок предполагает увеличение числа помощников для работы на округах, а также выделение дополнительных средств на выполнение запросов избирателей.
*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов