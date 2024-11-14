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Posted 14 ноября, 08:27

Published 14 ноября, 08:27

Modified 14 ноября, 08:29

Updated 14 ноября, 08:29

Совет депутатов

Места депутатов-иноагентов заняли единороссы

14 ноября 2024, 08:27
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Совет депутатов

В Новосибирске на округах бывших депутатов-иноагентов назначили единороссов

В Новосибирске назначили новых временных депутатов на округа, за которым до недавнео времени присматривали иногенты.

13 ноября в Новосибирске прошло внеочередное заседание горсовета, на котором депутатов Светлану Каверзину* и Антона Картавина** досрочно лишили полномочий. Оба политика были ранее внесены в реестр иностранных агентов и не смогли исключиться из него до установленного срока. В соответствии с федеральным законодательством их депутатские полномочия прекращены, и их округа переданы под временное руководство других депутатов.

На округах №25 и №46 теперь будут работать назначенные кураторы. Дмитрий Червов, депутат от фракции «Единая Россия», возглавит работу на округе №25, который ранее представлял Картавин. Его кандидатуру поддержали единогласно. На место Каверзиной в округе №46 было больше претендентов, включая Антона Бурмистрова от КПРФ и Алексея Михайлова от «Единой России». Несмотря на поддержку Бурмистрова со стороны общественных организаций и местных жителей, горсовет утвердил Михайлова, который получил 34 голоса.

Алексей Михайлов и Дмитрий ЧервовАлексей Михайлов и Дмитрий Червов
Алексей Михайлов и Дмитрий Червов. Фото: Горсовет Новосибирска

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев объяснил, что назначение кураторов поможет обеспечить непрерывное взаимодействие с избирателями до проведения очередных выборов в сентябре 2025 года. Новый порядок предполагает увеличение числа помощников для работы на округах, а также выделение дополнительных средств на выполнение запросов избирателей.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

**внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Избиратели
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