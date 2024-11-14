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Posted 14 ноября, 02:31

Published 14 ноября, 02:31

Modified 14 ноября, 02:33

Updated 14 ноября, 02:33

Метро по планам построить в городе

Новосибирск получит 350 млн рублей на продление метро

14 ноября 2024, 02:31
Фото: atas.info. Метро по планам построить в городе
Новосибирску выделят сотни млн рублей на продлении линии метро, о чем стало известно после заседания транспортного комитета Заксобрания.

Чтобы спроектировать новые станции метро, из бюджета области выделят 350 млн руб. Речь идет о Дзержинской линии. Об этом рассказал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Ветку планируется продлить на две станции до «Гусинобродской» и «Молодежной». Также в планах построить депо для поездов. Еще в планах развития метро есть обновление вагонов и достройка станции «Спортивная». На это предусмотрены отдельные средства.

Мэрия недавно оценила всю стоимость достройки линий метро. Возведение обойдется в 100 млрд рублей. Само проектирование выйдет в 2,3 млрд рублей.

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