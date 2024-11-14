Новосибирск получит 350 млн рублей на продление метро

Posted 14 ноября, 02:31
Published 14 ноября, 02:31
Modified 14 ноября, 02:33
Updated 14 ноября, 02:33
Чтобы спроектировать новые станции метро, из бюджета области выделят 350 млн руб. Речь идет о Дзержинской линии. Об этом рассказал министр финансов региона Виталий Голубенко.
Ветку планируется продлить на две станции до «Гусинобродской» и «Молодежной». Также в планах построить депо для поездов. Еще в планах развития метро есть обновление вагонов и достройка станции «Спортивная». На это предусмотрены отдельные средства.
Мэрия недавно оценила всю стоимость достройки линий метро. Возведение обойдется в 100 млрд рублей. Само проектирование выйдет в 2,3 млрд рублей.