Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков

Posted 14 ноября, 05:25
Published 14 ноября, 05:25
Modified 14 ноября, 05:27
Updated 14 ноября, 05:27
Озеро уже покрылось тонким льдом. Птицы, живущие там летом, уже расселились по теплым вольерам. Однако не все пернатые покинули свое место. Для некоторых холода не так страшны.
Традиционно здесь до зимы находятся лебеди, гуси и утки. В целях безопасности их все равно отправят по вольерам, так как на них могут напасть дикие пернатые. Также поплавать прилетают дикие кряквы, а Новосибирский зоопарк их с теплом принимает.
Зоопарк уже сделал запасы на холодную зиму для всех подопечных. Директор зверинца лично помогал на поле собирать корм. На угощение также был собран мед.