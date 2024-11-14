Новосибирский зоопарк показал лебединое озеро после заморозков

Традиционно здесь до зимы находятся лебеди, гуси и утки. В целях безопасности их все равно отправят по вольерам, так как на них могут напасть дикие пернатые. Также поплавать прилетают дикие кряквы, а Новосибирский зоопарк их с теплом принимает.