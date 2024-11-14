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Posted 14 ноября, 08:26

Published 14 ноября, 08:26

Modified 14 ноября, 08:26

Updated 14 ноября, 08:26

ООО «БАС»: беспилотники могут занять основную позицию в ряде отраслей

ООО «БАС»: беспилотники могут занять основную позицию в ряде отраслей

14 ноября 2024, 08:26
Фото: пресс-служба ООО «БАС».
По данным Георгия Баутина, руководителя дирекции управления транспортом АО «Почта России», которые он озвучивал на различных площадках и в СМИ, эксплуатационные расходы беспилотников оказываются выше в 152 раза по сравнению с пилотируемыми рейсами, превышают стоимость авиационных чартеров в 43 раза.

Однако эксперты компании «БАС» не разделяют эту точку зрения, пишут «Новые Известия».

Обратимся к фактам. В прошлом году Центр медицины катастроф Минздрава России совместно с Минвостокразвития провел испытания по доставке лекарств на Сахалине с использованием промышленного беспилотного судна. Груз преодолел дистанцию в 45 километров от села Чапланово до Невельска быстрее, чем при использовании автомобиля. Полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре.

В настоящее время российские нефтяные компании используют беспилотники не только для мониторинга своей инфраструктуры, но и для оперативной доставки грузов весом от 50 до 100 кг, так как использование пилотируемых вертолетов оказывается несоразмерно дорогим, при этом один день простоя буровой установки может обойтись в десятки миллионов рублей.

По подсчетам экспертов, использование логистических беспилотников для доставки грузов может оказаться в 3-4 раза дешевле, чем аренда вертолета Ми-8. К примеру, при транспортировке грузов на расстояние 143 км между населенными пунктами Тазовский и Мессояха в ЯНАО стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 составляет 450 тыс. рублей, в то время как грузовой дрон ВТ 440 обойдется в 124 тыс. рублей. А в прошлом месяце Сбер провел тестовые полеты дронов «предпоследней мили» для грузоперевозок в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» первой в стране подтвердила возможность использования беспилотников для аэрологистики в городских условиях.

В дальнейшем беспилотнные авиасистемы могут помочь значительно разгрузить транспортные сети и улучшить экологическую обстановку, а при правильном развитии снизить количество необходимого обслуживающего персонала. Таким образом, дроны становятся важным инструментом для различных секторов экономики как в России, так и за границей. Что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.

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