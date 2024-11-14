ООО «БАС»: беспилотники могут занять основную позицию в ряде отраслей

По подсчетам экспертов, использование логистических беспилотников для доставки грузов может оказаться в 3-4 раза дешевле, чем аренда вертолета Ми-8. К примеру, при транспортировке грузов на расстояние 143 км между населенными пунктами Тазовский и Мессояха в ЯНАО стоимость одного часа полета вертолета Ми-8 составляет 450 тыс. рублей, в то время как грузовой дрон ВТ 440 обойдется в 124 тыс. рублей. А в прошлом месяце Сбер провел тестовые полеты дронов «предпоследней мили» для грузоперевозок в Нижегородской и Самарской областях. Компания «БАС» первой в стране подтвердила возможность использования беспилотников для аэрологистики в городских условиях.