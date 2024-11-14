Опоздавший на поезд житель Новосибирска получил штраф

Происшествие произошло с жителем Новосибирска, который возвращался домой из Перми. На одной из остановок состава «Москва-Владивосток», мужчина отошел в магазин и пропустил сообщение об отправке поезда. Когда он вернулся, поезд уже начал движение. Недолго думая, опоздавший зацепился за поручни уходящего состава.