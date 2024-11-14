Опоздавший на поезд житель Новосибирска получил штраф

Posted 14 ноября, 12:43
Published 14 ноября, 12:43
Modified 14 ноября, 12:45
Updated 14 ноября, 12:45
Происшествие произошло с жителем Новосибирска, который возвращался домой из Перми. На одной из остановок состава «Москва-Владивосток», мужчина отошел в магазин и пропустил сообщение об отправке поезда. Когда он вернулся, поезд уже начал движение. Недолго думая, опоздавший зацепился за поручни уходящего состава.
Таким образом мужчина проехал немного — всего 10 метров. Зацепера почти сразу заметил бортпроводник и сорвал стоп-кран. Поезд остановили и пассажир смог вновь занять свое место уже внутри поезда.
Мужчина получил штраф и выговор от сотрудников транспортной полиции.
Напомним, проезд на подножке поезда крайне опасен! В случае опоздания, сообщите о случившемся начальнику станции или сотрудникам транспортной полиции.