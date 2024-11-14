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Posted 14 ноября, 12:43

Published 14 ноября, 12:43

Modified 14 ноября, 12:45

Updated 14 ноября, 12:45

Опоздавший на поезд новосибирец получил штраф

Опоздавший на поезд житель Новосибирска получил штраф

14 ноября 2024, 12:43
Фото: atas.info. Опоздавший на поезд новосибирец получил штраф
Пассажир поезда «Москва-Владивосток» опоздал ко времени отправления поезда и решил проехаться на подножке, за что получил штраф. Об инциденте сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России.

Происшествие произошло с жителем Новосибирска, который возвращался домой из Перми. На одной из остановок состава «Москва-Владивосток», мужчина отошел в магазин и пропустил сообщение об отправке поезда. Когда он вернулся, поезд уже начал движение. Недолго думая, опоздавший зацепился за поручни уходящего состава.

Таким образом мужчина проехал немного — всего 10 метров. Зацепера почти сразу заметил бортпроводник и сорвал стоп-кран. Поезд остановили и пассажир смог вновь занять свое место уже внутри поезда.

Мужчина получил штраф и выговор от сотрудников транспортной полиции.

Напомним, проезд на подножке поезда крайне опасен! В случае опоздания, сообщите о случившемся начальнику станции или сотрудникам транспортной полиции.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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