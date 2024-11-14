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Posted 14 ноября, 09:07

Published 14 ноября, 09:07

Modified 14 ноября, 09:09

Updated 14 ноября, 09:09

Энергетики не исключают новых порывов в ближайшее время

Почему в Новосибирске так много аварий на сетях — удивительный ответ СГК

14 ноября 2024, 09:07
Фото: t.me/sgk_nsk. Энергетики не исключают новых порывов в ближайшее время

В СГК объяснили рост числа аварий на трубопроводах в Новосибирске

Трубы стали испытывать под большим давлением, чем раньше, заявил директор энергетической компании Дмитрий Перязев.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) изменила подход к гидравлическим испытаниям на прочность, и теперь подает в трубы давление выше, чем предполагалось ранее нормативами. Из-за этого и увеличилось количество дефектов, рассказал журналистам глава СГК Дмитрий Перязев в четверг, 14 ноября.

«Безусловно, какие-то дефекты наше сетевое подразделение не смогло увидеть и оценить при вхождении в отопительный период. Ну и где-то произошли утечки. Безусловно, когда начинается отопительный период, весь гидравлический режим меняется. Объем циркуляции увеличивается в три раза и повышается температура», — объяснил Перязев.

Сейчас система достигла максимальной циркуляции и глава СГК не исключил новых порывов на теплотрассах. Однако, подчеркнул директор СГК, компания готова их оперативно устранять.

Дмитрий Перязев извинился перед новосибирцами за коммунальную аварию, к которой привела остановка насосной станции в Калининском районе 30 октября, и пообещал загладить вину СГК деньгами.

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