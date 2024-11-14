Почему в Новосибирске так много аварий на сетях — удивительный ответ СГК

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) изменила подход к гидравлическим испытаниям на прочность, и теперь подает в трубы давление выше, чем предполагалось ранее нормативами. Из-за этого и увеличилось количество дефектов, рассказал журналистам глава СГК Дмитрий Перязев в четверг, 14 ноября.