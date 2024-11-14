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Posted 14 ноября, 03:19

Published 14 ноября, 03:19

Modified 14 ноября, 03:21

Updated 14 ноября, 03:21

Новосибирск, по мнению политика, должен носить название Ногай-Сивир

Политик из Казахстана заявил о претензиях на Новосибирск и другие города России

14 ноября 2024, 03:19
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новосибирск, по мнению политика, должен носить название Ногай-Сивир
По мнению Уалихана Кайсарова, эти земли принадлежали Чингисхану, потомками которого он называет современных казахов.

Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров считает, что у Казахстана есть «моральное право» требовать возвращения своих территорий. К таковым он относит Сибирь, Алтай и многие земли вплоть до Москвы.

По словам Кайсарова, территории современных российских городов, в частности, Новосибирска, входили в состав Золотой Орды и контролировались наместниками Чингисхана. Политик даже озвучил название Новосибирска — Ногай-Сивир. Соседний Омск, по мнению Кайсарова, должен называться Омбы.

Какое отношение имеет Казахстан к Чингисхану, Кайсаров объяснять не стал.

Уалихан Кайсаров дважды пытался баллотироваться на пост президента Республики Казахстан, но оба раза не смог дойти до этапе регистрации. В 2011 году он не смог пройти тест на знание казахского языка. А в 2015 выяснилось, что у него двойное гражданство — по республиканским законам такой человек не может претендовать на высший пост в государстве.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявлял, что Новосибирск может стать экономической столицей России.

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#Политика#Новосибирск#Сибирь#Казахстан#Претензии
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