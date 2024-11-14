Политик из Казахстана заявил о претензиях на Новосибирск и другие города России

Уалихан Кайсаров дважды пытался баллотироваться на пост президента Республики Казахстан, но оба раза не смог дойти до этапе регистрации. В 2011 году он не смог пройти тест на знание казахского языка. А в 2015 выяснилось, что у него двойное гражданство — по республиканским законам такой человек не может претендовать на высший пост в государстве.