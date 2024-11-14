Политик из Казахстана заявил о претензиях на Новосибирск и другие города России

Posted 14 ноября, 03:19
Published 14 ноября, 03:19
Modified 14 ноября, 03:21
Updated 14 ноября, 03:21
Бывший депутат парламента Казахстана Уалихан Кайсаров считает, что у Казахстана есть «моральное право» требовать возвращения своих территорий. К таковым он относит Сибирь, Алтай и многие земли вплоть до Москвы.
По словам Кайсарова, территории современных российских городов, в частности, Новосибирска, входили в состав Золотой Орды и контролировались наместниками Чингисхана. Политик даже озвучил название Новосибирска — Ногай-Сивир. Соседний Омск, по мнению Кайсарова, должен называться Омбы.
Какое отношение имеет Казахстан к Чингисхану, Кайсаров объяснять не стал.
Уалихан Кайсаров дважды пытался баллотироваться на пост президента Республики Казахстан, но оба раза не смог дойти до этапе регистрации. В 2011 году он не смог пройти тест на знание казахского языка. А в 2015 выяснилось, что у него двойное гражданство — по республиканским законам такой человек не может претендовать на высший пост в государстве.
Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявлял, что Новосибирск может стать экономической столицей России.