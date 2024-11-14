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Posted 14 ноября, 14:38

Published 14 ноября, 14:38

Modified 14 ноября, 14:40

Updated 14 ноября, 14:40

В Новосибирской области могут разблокировать Ютуб

Путин рассказал о будущем Ютуба в России

14 ноября 2024, 14:38
Фото: atas.info. В Новосибирской области могут разблокировать Ютуб

В Новосибирской области могут разблокировать Ютуб

Путин ответил на вопрос Шахназарова о том, что ждет популярный видеохостинг в России.

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с президентом РФ в Кремле 13 ноября для обсуждения участия киноконцерна в благотворительности. Помимо обсуждения главной темы, Шахназаров попросил Владимира Владимировича пересмотреть санкции в отношении Ютуба. По словам народного артиста, замедление не позволяет людям смотреть фильмы, что является большим ударом по индустрии.

Гендиректор «Мосфильма» высказал свою точку зрения, согласно которой замедление видеохостинга нецелесообразно, потому что пользователи легко обходят любые ограничения Роскомнадзора. Позже в эфире «Россия 1» Шахназаров заявил, что Путин пообещал рассмотреть этот вопрос.

«Я разберусь, я посмотрю,» — так Шахназаров передал журналистам позицию главы государства, отметив то, что этот вопрос был поднят им, а также открытость Владимира Владимировича к обсуждению различных тем.

У жителей Новосибирской области, как и других регионов страны, появился шанс забыть о блокировке видеохостинга.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Путин#Россия#Роскомнадзор#Сибирь#СМИ#Владимир Путин
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