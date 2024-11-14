Путин рассказал о будущем Ютуба в России

Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с президентом РФ в Кремле 13 ноября для обсуждения участия киноконцерна в благотворительности. Помимо обсуждения главной темы, Шахназаров попросил Владимира Владимировича пересмотреть санкции в отношении Ютуба. По словам народного артиста, замедление не позволяет людям смотреть фильмы, что является большим ударом по индустрии.