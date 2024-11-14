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Posted 14 ноября, 04:33

Published 14 ноября, 04:33

Modified 14 ноября, 04:35

Updated 14 ноября, 04:35

Кошку оценили на миллионы

Редкую кошку — обнимашку продают в Новосибирске за 5 миллионов — что в ней особенного

14 ноября 2024, 04:33
Фото: Авито. Кошку оценили на миллионы

Кошку редкой породы продают в Новосибирске за 5 млн рублей

На продажу выставлена красивая кошка, за которую просят миллионы: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Рыжую кошку продают в столице Сибири. Животное имеет золотистый окрас и красивые большие глаза. Владелец назвал ее доброй и умной. Из отличительных особенностей — любовь к объятиям. Питомец весьма ласковый и пригреется к новому хозяину.

За красавицу просят баснословную сумму — 5 млн рублей. Объявление явно шуточное, так как такие цены привлекают внимание пользователей. На кошку посмотрели уже более 400 человек, но пока никто не рискнул ее купить.

Фото: Авито

Также в Новосибирске продают кошку самого редкого окраса. Иногда она приобретает розовый оттенок. Ее милая внешность просто завораживает. Просят за нее почти 300 тысяч рублей.

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