Россиян предупредили о новой схеме взлома аккаунтов на госсервисах

По его словам, преступники уведомляют своих жертв о наличии заказного письма от госслужб и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление. Для оформления заявки они просят назвать проверочный код, после чего большинство людей распознают в собеседнике мошенника и отключаются.