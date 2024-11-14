Самый популярный продукт ноября — тыква: защищает от недуг и дает пользу организму

С точки зрения ботаники это фрукт, потому что она вырастает из семенной части (завязи) цветущего растения, но многие люди считают её овощем из-за простого, но пикантного вкуса. Тыкву часто сочетают со специями, такими как мускатный орех и корица, для придания аромата десертам и сезонным напиткам.