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Posted 14 ноября, 11:30

Published 14 ноября, 11:30

Modified 14 ноября, 11:32

Updated 14 ноября, 11:32

Польза и вред тыквы для здоровья человека

Самый популярный продукт ноября — тыква: защищает от недуг и дает пользу организму

14 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney. Польза и вред тыквы для здоровья человека
Тыква — это суперпродукт, потому что в ней много питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма, в том числе: клетчатка, каротиноиды, калий, витамины A, группы В, E и C, жирные кислоты омега-3, цинк, селен, железо, магний и бета-каротин.

Тыква относится к семейству тыквенных и является одним из сотен видов растений, которые чаще называют бахчевыми. К её родственникам относятся арбуз, огурец и кабачок.

Тыква — это фрукт или овощ?

С точки зрения ботаники это фрукт, потому что она вырастает из семенной части (завязи) цветущего растения, но многие люди считают её овощем из-за простого, но пикантного вкуса. Тыкву часто сочетают со специями, такими как мускатный орех и корица, для придания аромата десертам и сезонным напиткам.

В осенние месяцы тыквы легко найти в магазинах и на рынках. Они также доступны круглый год в виде сока. Консервированная тыква обладает теми же полезными свойствами, что и свежая, поэтому её легко и быстро добавлять в рецепты круглый год.

Чем полезна тыкваЧем полезна тыква
Чем полезна тыква. Фото: 1MI

Поддержка иммунитета

Ярко оранжевый цвет говорит о том, что продукт содержит полезные для иммунитета вещества, такие как витамины A, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, В, E, жирные кислоты, цинк, селен, железо, медь, магний, марганец и калий. Его употребление может помочь снизить частоту заболеваний и ускорить выздоровление после инфекций.

Польза тыквы для кожи

Тыква — это продукт, богатый питательными веществами, полезными для здоровья и увлажнения кожи, в том числе минералами, клетчаткой, витамином С, каротиноидами и эфирными маслами.

Она содержит бета-каротин, который уменьшает воспаление и может помочь предотвратить рак кожи, вызванный воздействием солнечных лучей. Тыквенное масло — классический рецепт от экземы, уменьшающее повреждения кожи. Кроме того, альфа-каротин может замедлить процесс старения, рассказывает издание Webmd.

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Полезна ли тыква для похудения?

Тыква содержит мало калорий и много клетчатки, что может способствовать похудению, рассказывает врач-эндокринолог Ольга Павлова:

«На 100 грамм сырой тыквы содержится всего 28 ккал. Состав следующий: 1,3 гр белков, 0,3 гр жиров и 7,7 гр углеводов. Т.е. тыква будет умеренно повышать уровень глюкозы в крови. Гликемический индекс у сырой тыквы составляет 25, у запеченной 75-85».

Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, снижает аппетит и потребление пищи, способствует регулярному опорожнению кишечника, снижает уровень сахара и холестерина в крови и улучшает усвоение минералов в кишечнике. Всё это может способствовать снижению веса.

Тыква является частью здорового столаТыква является частью здорового стола
Тыква является частью здорового стола. Фото: 1MI

Защита здоровья глаз

Организм использует витамин А для выработки белка, необходимого для нормальной работы глаз, а также поддерживает здоровье роговицы, которая фокусирует свет, чтобы вы могли ясно видеть.

Поддерживает здоровье сердца

Тыква рекомендуется в рамках диеты для здоровья сердца, которая может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Она содержит длинный список питательных веществ, которые защищают и поддерживают всю сердечно-сосудистую систему.

Защита от окислительного повреждения

Насыщенный оранжевый цвет спелой тыквы означает, что она богата бета-каротином, мощным антиоксидантом, которые защищают организм от свободных радикалов. Со временем эти повреждения могут привести к таким заболеваниям, как рак и деменция.

Известный доктор-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как тыква помогает в борьбе с этими недугами:

«По данным института рака США содержащийся в тыкве антиоксидант бетта-каротин снижает риск развития онкологии. Каротиноиды в тыкве нейтрализуют свободные радикалы и таким образом борются с раковыми клетками. Эксперты отмечают, что пищевые источники бетта-каротина являются более эффективными, чем медикаментозные».

Улучшение здоровья кишечника

Тыквина обладает свойствами, приносящими значительную пользу всему желудочно-кишечному тракту. В её кожуре содержатся полисахариды, которые помогают расти полезным бактериям и уменьшают рост вредных. Так же много цинка и витамина A, которые улучшают кишечный барьер, позволяет организму усваивать питательные вещества, блокируя попадание вредных веществ в кровь.

Клетчатка и тот же цинк помогают справиться с желудочно-кишечными расстройствами. Кроме того, тыква содержит кукурбитин — аминокислоту, которая помогает выводить глисты из кишечника.

Ранее мы рассказывали, какой продукт заменяет мясо и должен быть у каждого на столе.

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