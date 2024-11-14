Счета россиян начнут блокировать для борьбы с инфляцией — правда или фейк

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказал предположение о том, что инфляция может подтолкнуть россиян к панике и импульсивным действиям. В случае, если процентная ставка пойдет вниз, вкладчики могут начать массово снимать деньги с банковских счетов, что обрушит экономику страны. Из-за этого в СМИ распространилась информация о том, что вклады россиян могут начать замораживать.