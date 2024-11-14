Счета россиян начнут блокировать для борьбы с инфляцией — правда или фейк

Posted 14 ноября, 14:40
Published 14 ноября, 14:40
Modified 14 ноября, 14:42
Updated 14 ноября, 14:42
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказал предположение о том, что инфляция может подтолкнуть россиян к панике и импульсивным действиям. В случае, если процентная ставка пойдет вниз, вкладчики могут начать массово снимать деньги с банковских счетов, что обрушит экономику страны. Из-за этого в СМИ распространилась информация о том, что вклады россиян могут начать замораживать.
В ситуацию вмешался глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Аксаков опроверг предыдущую информацию, заявив о чрезмерной доверчивости большинства россиян и обвинив противников страны в очередном «вбросе» и попытке дестабилизации российского общества. Счета новосибирцев и других жителей страны блокировать не будут.
Также Аксаков пообещал, что ключевая ставка не будет повышаться в дальнейшем.