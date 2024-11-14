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Posted 14 ноября, 14:40

Published 14 ноября, 14:40

Modified 14 ноября, 14:42

Updated 14 ноября, 14:42

Банковские счета жителей Новосибирска не будут блокировать из-за инфляции

Счета россиян начнут блокировать для борьбы с инфляцией — правда или фейк

14 ноября 2024, 14:40
Фото: atas.info. Банковские счета жителей Новосибирска не будут блокировать из-за инфляции

Банковские счета жителей Новосибирска не будут блокировать из-за инфляции

В Сети распространился слух о возможной блокировке российских счетов, чтобы не допустить массового обналичивания средств вкладчиками. Разбираемся в правдивости данной информации.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец высказал предположение о том, что инфляция может подтолкнуть россиян к панике и импульсивным действиям. В случае, если процентная ставка пойдет вниз, вкладчики могут начать массово снимать деньги с банковских счетов, что обрушит экономику страны. Из-за этого в СМИ распространилась информация о том, что вклады россиян могут начать замораживать.

В ситуацию вмешался глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Аксаков опроверг предыдущую информацию, заявив о чрезмерной доверчивости большинства россиян и обвинив противников страны в очередном «вбросе» и попытке дестабилизации российского общества. Счета новосибирцев и других жителей страны блокировать не будут.

Также Аксаков пообещал, что ключевая ставка не будет повышаться в дальнейшем.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Инфляция
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