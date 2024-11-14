Семьям предлагают жить в антикризисной трешке размером с однушку

Преимущество таких вариантов очевидно — каждый член семьи может расположиться в своем уголке. Однако в комнату поместится только двуспальная кровать и шкаф с телевизором. Специалисты отмечают, что застройщики стараются уменьшить размеры квартир, чтобы привлечь покупателей в условиях падающего спроса. Они понимают, что многие люди не могут позволить себе апартаменты дороже 30 млн рублей и более. Эксперты в области недвижимости указывают, что тенденция к уменьшению площадей новых квартир характерна для мегаполисов по всему миру, а не только в России.