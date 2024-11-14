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Posted 14 ноября, 10:48

Published 14 ноября, 10:48

Modified 14 ноября, 10:50

Updated 14 ноября, 10:50

Квартиры дешевые, но маленькие

Семьям предлагают жить в антикризисной трешке размером с однушку

14 ноября 2024, 10:48
Фото: 1MI. Квартиры дешевые, но маленькие
Россияне стремятся обзавестись трехкомнатными квартирами площадью 26-28 квадратных метров.

Многие считают такие жилища идеальным вариантом для тех, кто не имеет 30 млн рублей на стандартные апартаменты. В последнее время стало увеличиваться строительство трехкомнатных квартир с минимальной площадью. Ранее правительство Москвы ограничило возведение однокомнатных и двухкомнатных жильём площадью менее 28 и 44 квадратов. Однако существует исключение для трехкомнатных квартир. Их строительство можно осуществлять, независимо от размеров, даже если они составляют 40 квадратов.

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По информации издания «Новые известия», в одном жилом комплексе в столице доступны трехкомнатные апартаменты общей площадью всего 48,8 квадратных метров за 10,7 млн рублей. В этих апартаментах есть две спальни по девять квадратов каждая и кухня-гостиная 16 квадратов. Общая жилая площадь составляет 28,7 квадратов. Дом будет сдан только в следующем году. Еще один жилой комплекс в Москве предлагает трешку общей площадью 49,5 квадратов. Многие такие апартаменты будут сданы в аренду в 2025 и 2026 годах.

Преимущество таких вариантов очевидно — каждый член семьи может расположиться в своем уголке. Однако в комнату поместится только двуспальная кровать и шкаф с телевизором. Специалисты отмечают, что застройщики стараются уменьшить размеры квартир, чтобы привлечь покупателей в условиях падающего спроса. Они понимают, что многие люди не могут позволить себе апартаменты дороже 30 млн рублей и более. Эксперты в области недвижимости указывают, что тенденция к уменьшению площадей новых квартир характерна для мегаполисов по всему миру, а не только в России.

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