СГК назвала срок приведения в порядок всех магистральных трубопроводов в Новосибирске

Posted 14 ноября, 09:06
Published 14 ноября, 09:06
Modified 14 ноября, 09:08
Updated 14 ноября, 09:08
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) намерена в течение трех лет завершить диагностику и устранение дефектов на всех магистральных тепловых сетях «чтобы их эксплуатация была безопаснее». Об этом в четверг, 14 ноября, заявил генеральный директор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев.
Общая протяженность магистральных сетей в городе составляет 700 километров, добавил глава энергокомпании.
Так же Перязев принес извинения горожанам за коммунальный коллапс, который возник 30 октября после аварии на насосной станции в Калининском районе.