СГК назвала срок приведения в порядок всех магистральных трубопроводов в Новосибирске

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) намерена в течение трех лет завершить диагностику и устранение дефектов на всех магистральных тепловых сетях «чтобы их эксплуатация была безопаснее». Об этом в четверг, 14 ноября, заявил генеральный директор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев.