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Posted 14 ноября, 09:06

Published 14 ноября, 09:06

Modified 14 ноября, 09:08

Updated 14 ноября, 09:08

В текущем году энергетики заменили 75 километров труб

СГК назвала срок приведения в порядок всех магистральных трубопроводов в Новосибирске

14 ноября 2024, 09:06
Фото: t.me/sgk_nsk. В текущем году энергетики заменили 75 километров труб
Для устранения дефектов только на основных магистралях уйдет несколько лет, сообщил директор СГК Дмитрий Перязев.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) намерена в течение трех лет завершить диагностику и устранение дефектов на всех магистральных тепловых сетях «чтобы их эксплуатация была безопаснее». Об этом в четверг, 14 ноября, заявил генеральный директор СГК-Новосибирск Дмитрий Перязев.

Общая протяженность магистральных сетей в городе составляет 700 километров, добавил глава энергокомпании.

Так же Перязев принес извинения горожанам за коммунальный коллапс, который возник 30 октября после аварии на насосной станции в Калининском районе.

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