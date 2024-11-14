Сироту оставили на улице: Бастрыкин обратил внимание на бердчанина из детдома

По информации СКР, мужчина, который выпустился из детдома, уже несколько лет ожидает свою квартиру. Он вынужден снимать жилье за собственные деньги. Большая часть его зарплаты уходит на аренду, оставляя его практически без средств к существованию. Местные власти, несмотря на свои обязанности, не предприняли мер для решения этой проблемы.