Сироту оставили на улице: Бастрыкин обратил внимание на бердчанина из детдома

Posted 14 ноября, 07:54
Published 14 ноября, 07:54
Modified 14 ноября, 07:56
Updated 14 ноября, 07:56
По информации СКР, мужчина, который выпустился из детдома, уже несколько лет ожидает свою квартиру. Он вынужден снимать жилье за собственные деньги. Большая часть его зарплаты уходит на аренду, оставляя его практически без средств к существованию. Местные власти, несмотря на свои обязанности, не предприняли мер для решения этой проблемы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию и поручил главному следователю по Новосибирской области Евгению Долгалеву начать уголовное расследование. Следователи сейчас проводят проверку по статье «Халатность», поскольку неисполнение обязанностей местными органами власти нарушает права сироты на жилье, которые гарантированы законом.
Ранее глава одного из районов Новосибирской области похитил из бюджета миллионы, положенные на квартиры для сирот. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.