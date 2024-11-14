Спецавтомобиль ФСИН перевернулся под Новосибирском

Машина ФСИН столкнулась с легковым автомобилем. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. В редакцию Atas.info прислали видео происшествия. На кадрах видно, как КамАЗ перевернут, а рядом с ним стоит машина в сугробе. Также стоят люди в спецформе синего цвета.