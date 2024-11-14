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Posted 14 ноября, 06:38

Published 14 ноября, 06:38

Modified 14 ноября, 06:59

Updated 14 ноября, 06:59

Авария произошла под Новосибирском

Спецавтомобиль ФСИН перевернулся под Новосибирском

14 ноября 2024, 06:38
Фото: 1MI. Авария произошла под Новосибирском
Автомобиль ФСИН перевернулся на дороге под Новосибирском, о чем сообщают читатели Atas.info.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 ноября на новосибирской трассе. Произошло это со стороны села Плотниково, перед Каменским карьером, недалеко от Новосибирска.

Машина ФСИН столкнулась с легковым автомобилем. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. В редакцию Atas.info прислали видео происшествия. На кадрах видно, как КамАЗ перевернут, а рядом с ним стоит машина в сугробе. Также стоят люди в спецформе синего цвета.

Пока неизвестно, были ли люди внутри автомобиля, который перевозит заключенных.

Видео: atas.info.

Недавно в Новосибирске от удара смялась фура. Также в аварию попала скорая.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Эксклюзив#Видео#Новосибирск#ДТП
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