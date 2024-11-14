Спецавтомобиль ФСИН перевернулся под Новосибирском

Posted 14 ноября, 06:38
Published 14 ноября, 06:38
Modified 14 ноября, 06:59
Updated 14 ноября, 06:59
Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 ноября на новосибирской трассе. Произошло это со стороны села Плотниково, перед Каменским карьером, недалеко от Новосибирска.
Машина ФСИН столкнулась с легковым автомобилем. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно. В редакцию Atas.info прислали видео происшествия. На кадрах видно, как КамАЗ перевернут, а рядом с ним стоит машина в сугробе. Также стоят люди в спецформе синего цвета.
Пока неизвестно, были ли люди внутри автомобиля, который перевозит заключенных.