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Posted 14 ноября, 13:38

Published 14 ноября, 13:38

Modified 14 ноября, 13:40

Updated 14 ноября, 13:40

Под Новосибирском перевернулся спецавтомобиль по перевозке заключенных

Стала известна причина ДТП с автозаком под Новосибирском

14 ноября 2024, 13:38
Фото: atas.info. Под Новосибирском перевернулся спецавтомобиль по перевозке заключенных
Спецавтомобиль с заключенными перевернулся под Новосибирском. О причине аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

14 ноября спецавтомобиль ФСИН по перевозке заключенных съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе со стороны села Плотниково, перед Каменским карьером, недалеко от Новосибирска.

Водитель автозака частично выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Из-за этого произошло опрокидывание спецтранспорта.

Сообщается также о наличии пострадавших: ими оказались водитель-женщина и пассажир-ребенок легкового автомобиля. Они были незамедлительно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пассажиры автозака перемещены в другой спецавтомобиль.

Спецавтомобиль ФСИН перевернулся под Новосибирском
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