Стала известна причина ДТП с автозаком под Новосибирском

Posted 14 ноября, 13:38
Published 14 ноября, 13:38
Modified 14 ноября, 13:40
Updated 14 ноября, 13:40
14 ноября спецавтомобиль ФСИН по перевозке заключенных съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе со стороны села Плотниково, перед Каменским карьером, недалеко от Новосибирска.
Водитель автозака частично выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Из-за этого произошло опрокидывание спецтранспорта.
Сообщается также о наличии пострадавших: ими оказались водитель-женщина и пассажир-ребенок легкового автомобиля. Они были незамедлительно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пассажиры автозака перемещены в другой спецавтомобиль.