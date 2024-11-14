Стала известна причина ДТП с автозаком под Новосибирском

Сообщается также о наличии пострадавших: ими оказались водитель-женщина и пассажир-ребенок легкового автомобиля. Они были незамедлительно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пассажиры автозака перемещены в другой спецавтомобиль.