Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем ФСИН под Новосибирском

Posted 14 ноября, 07:07
Published 14 ноября, 07:07
Modified 14 ноября, 07:09
Updated 14 ноября, 07:09
ДТП произошло днем 14 ноября на загородной трассе, недалеко от села Плотниково. Спецмашина перевозила заключенных. В один момент она попала в дорожно-транспортное происшествие. Кто именно стал виновником аварии, неизвестно, но на кадрах видно, что участником аварии был еще и легковой автомобиль.
Как прокомментировали Atas.info информацию в ГУ ФСИН, ЧП обошлось без жертв. О пострадавших не сообщается. В салоне находились осужденные. Они не нарушили каки-либо правонарушений. Заключенных конвоировали на резервной машине.
«Информация будет передана в компетентные органы для дачи оценки действиям водителя и определения виновной стороны», — оперативно сообщили Atas.info в ГУ ФСИН в Новосибирской области.