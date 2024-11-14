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Posted 14 ноября, 07:07

Published 14 ноября, 07:07

Modified 14 ноября, 07:09

Updated 14 ноября, 07:09

Информация о пострадавших уточняется

Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем ФСИН под Новосибирском

14 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI. Информация о пострадавших уточняется
В пригороде Новосибирска произошла авария с участием автомобиля ФСИН: Atas.info узнал подробности происшествия.

ДТП произошло днем 14 ноября на загородной трассе, недалеко от села Плотниково. Спецмашина перевозила заключенных. В один момент она попала в дорожно-транспортное происшествие. Кто именно стал виновником аварии, неизвестно, но на кадрах видно, что участником аварии был еще и легковой автомобиль.

Как прокомментировали Atas.info информацию в ГУ ФСИН, ЧП обошлось без жертв. О пострадавших не сообщается. В салоне находились осужденные. Они не нарушили каки-либо правонарушений. Заключенных конвоировали на резервной машине.

«Информация будет передана в компетентные органы для дачи оценки действиям водителя и определения виновной стороны», — оперативно сообщили Atas.info в ГУ ФСИН в Новосибирской области.
Видео: atas.info.
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