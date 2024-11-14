Стали известны подробности ДТП с перевернутым автомобилем ФСИН под Новосибирском

ДТП произошло днем 14 ноября на загородной трассе, недалеко от села Плотниково. Спецмашина перевозила заключенных. В один момент она попала в дорожно-транспортное происшествие. Кто именно стал виновником аварии, неизвестно, но на кадрах видно, что участником аварии был еще и легковой автомобиль.