Ставропольская делегация посетила Беларусь

Posted 14 ноября, 07:55
Published 14 ноября, 07:55
Modified 14 ноября, 07:57
Updated 14 ноября, 07:57
В рамках визита проведены экскурсии на несколько заводов, которые являются частью одного из крупнейших холдингов в машиностроении, пишут newizv.ru.
Как отметил Владимир Владимиров, Республика Беларусь давно зарекомендовала себя как один из основных партнеров Ставрополья в различных сферах. Президент России поставил перед регионами задачи по дальнейшему углублению экономического сотрудничества, и Ставрополь активно работает над укреплением связей с Беларусью. Губернатор также рассказал, что помимо подписания соглашения о сотрудничестве с Беларусью аналогичные документы были заключены с другими регионами России. Торговый обмен между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти.
«Работу по развитию наших отношений и их укреплению обязательно продолжим», — сказал Владимиров.
Губернатор региона подписал договор о создании сборочного производства сельскохозяйственной техники на территории Ставрополья.
Как отметил глава региона, агропромышленный сектор края обладает высоким уровнем механизации. Заметная часть оборудования у местных аграриев произведена в Беларуси. Открытие нового предприятия в регионе позволит производить машины для АПК, а также лучше удовлетворять потребности ставропольских хозяйств и содействовать дальнейшему развитию экономических связей с Беларусью.
Губернатор акцентировал внимание на том, что более 56% тракторов и 10% комбайнов, используемых ставропольскими аграриями, изготовлены в Беларуси.
Стоит отметить, что товарооборот, в том числе благодаря реализации нескольких государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за последние пять лет увеличился более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года он составил 113 миллионов долларов, в то время как общий объем за 2019 год — 132 миллиона долларов.