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Posted 14 ноября, 07:55

Published 14 ноября, 07:55

Modified 14 ноября, 07:57

Updated 14 ноября, 07:57

Ставропольская делегация посетила Беларусь

Ставропольская делегация посетила Беларусь

14 ноября 2024, 07:55
Фото: Валерия Алтухова..
Делегация из Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым совершает рабочую поездку в Республику Беларусь. В состав делегации входят представители краевого правительства и руководители отраслевых министерств.

В рамках визита проведены экскурсии на несколько заводов, которые являются частью одного из крупнейших холдингов в машиностроении, пишут newizv.ru.

Как отметил Владимир Владимиров, Республика Беларусь давно зарекомендовала себя как один из основных партнеров Ставрополья в различных сферах. Президент России поставил перед регионами задачи по дальнейшему углублению экономического сотрудничества, и Ставрополь активно работает над укреплением связей с Беларусью. Губернатор также рассказал, что помимо подписания соглашения о сотрудничестве с Беларусью аналогичные документы были заключены с другими регионами России. Торговый обмен между Ставропольским краем и Республикой Беларусь продолжает расти.

«Работу по развитию наших отношений и их укреплению обязательно продолжим», — сказал Владимиров.

Губернатор региона подписал договор о создании сборочного производства сельскохозяйственной техники на территории Ставрополья.

Как отметил глава региона, агропромышленный сектор края обладает высоким уровнем механизации. Заметная часть оборудования у местных аграриев произведена в Беларуси. Открытие нового предприятия в регионе позволит производить машины для АПК, а также лучше удовлетворять потребности ставропольских хозяйств и содействовать дальнейшему развитию экономических связей с Беларусью.

Губернатор акцентировал внимание на том, что более 56% тракторов и 10% комбайнов, используемых ставропольскими аграриями, изготовлены в Беларуси.

Стоит отметить, что товарооборот, в том числе благодаря реализации нескольких государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за последние пять лет увеличился более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года он составил 113 миллионов долларов, в то время как общий объем за 2019 год — 132 миллиона долларов.

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