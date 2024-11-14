Ставропольская делегация посетила Беларусь

Стоит отметить, что товарооборот, в том числе благодаря реализации нескольких государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за последние пять лет увеличился более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года он составил 113 миллионов долларов, в то время как общий объем за 2019 год — 132 миллиона долларов.